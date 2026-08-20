باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش کیفی هوای کشور منتهی به ساعت ۹:۳۰ صبح امروز، شاخص کیفیت هوا (AQI) در بهبهان ۳۳۲ میکرو گرم بر مترمکعب بوده که نشانگر وضعیت قهوه ای و خطرناک آلودگی در این شهر است.

همچنین این شاخص در شهر رامهرمز ۲۹۶ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

هفتکل با شاخص ۱۶۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار دارد.

در همین ساعت شاخص آلودگی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۲۰، شوشتر ۱۲۹ و گتوند ۱۴۲ میکرو گرم بر مترمکعب بوده و در محدوده نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) گزارش شده است.

در این شرایط، به افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود از فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

همچنین، شاخص کیفی هوا در شهرهای دیگر خوزستان از جمله آبادان، اندیکا، اهواز، خرمشهر، دهدز ، لالی، ملاثانی، هندیجان و هویزه در محدوده "قابل قبول" (زرد) گزارش شده است.

یادآوری: شاخص کیفیت هوا (AQI) از صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای "پاک"، ۵۱ تا ۱۰۰ "قابل قبول"، ۱۰۱ تا ۱۵۰ "ناسالم برای گروه‌های حساس" (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ "ناسالم برای همه" (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ "بسیار ناسالم" و ۳۰۱ تا ۵۰۰ "خطرناک" است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور