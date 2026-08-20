باشگاه خبرنگاران جوان - مدیران برق ناحیه ۴ و ناحیه ۷ شیراز از اجرای طرح "۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید" برای پایش مشترکین تجاری پرمصرف خبر دادند. این طرح با هدف کاهش مصارف غیرضروری و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تجاری اجرا میشود.
کوروش قربانی مدیر برق ناحیه ۴ شیراز اظهار داشت:تیم پایش شامل ۲ نفر، ۱۸ واحد تجاری را بازدید کردند که در این بازدید، ۱۱ واحد دارای مصارف غیرضروری شناسایی شدند و ۶ تذکر به مشترکین پرمصرف داده شد. همچنین، ۱۱ روشنایی غیر متعارف نیز شناسایی شد.
در مانور دیگری که با حضور ۱۵ نفر از کارشناسان امور برق ناحیه ۴ انجام شد ۵۲ واحد تجاری مورد بازدید قرار گرفت. در این مانور، ۲۸ واحد دارای مصارف غیرضروری شناسایی و به تمامی آنها تذکر داده شد.
همچنین، ۲۶ روشنایی غیر متعارف شناسایی و اقدامات لازم برای حذف و جمعآوری لامپهای پرمصرف و ریسههای روشنایی جلو مغازهها انجام شد.
مدیر برق ناحیه ۴ شیراز همچنین بر اهمیت استفاده از لامپهای کم مصرف الایدی و تنظیم درجه کولر گازی روی ۲۵ درجه دمای آسایش تأکید کرد.
گزارش پایش مشترکین تجاری پرمصرف در ناحیه ۷ شیراز
مدیر برق ناحیه ۷ شیراز نیز از اجرای موفق طرح "۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید" برای پایش مشترکین تجاری پرمصرف خبر داد. این طرح با هدف کاهش مصرف غیرضروری انرژی و بهینهسازی استفاده از منابع انرژی در واحدهای تجاری انجام میشود.
سید پرهام منفرد مدیر برق ناحیه ۷ شیراز اضافه کرد تیم پایش شامل ۲ نفر از کارشناسان امور برق، ۱۲ واحد تجاری را مورد بازدید قرار دادند. در این بازدید، تمامی ۱۲ واحد دارای مصارف غیرضروری شناسایی شدند و به ۸ مشترک پرمصرف تذکر داده شد. همچنین، ۱۵ روشنایی غیر متعارف نیز شناسایی گردید.
مدیر برق ناحیه ۷ تاکید کرد که در این مانور، اقدامات بازدارنده از جمله بازدید از مشترکین تجاری پرمصرف به منظور کاهش مصارف غیرضروری و جمعآوری لامپهای پرمصرف، حذف و جمعآوری ریسههای لامپهای جلو مغازهها، راهنمایی مشترکین جهت استفاده از لامپهای کم مصرف الایدی و کاهش تعداد لامپهای اضافی، حذف روشناییهای تزئینی، تذکر به روشنایی سر درب واحدهای تجاری انجام شده است.
مدیر برق ناحیه ۷ در پایان از همکاری و حضور فعالانه همکاران امور برق منطقه ۷ قدردانی کرد و بر اهمیت استمرار این طرحها برای مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینههای مشترکین تأکید کرد.
این اقدامات در راستای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه انرژی و کمک به حفظ منابع طبیعی کشور انجام میشود.