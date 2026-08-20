وزیر خارجه ایران در واکنش به تهدیدهای اقتصادی جدید ترامپ علیه ایران تاکید کرد: اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران با بازنشر گزارشی از سی ان ان درباره بدهی ۴۰ تریلیون دلاری دولت آمریکا در ایکس نوشت: تهدید به «شروع عملیات اقتصادی» علیه ایران، در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است: یعنی بدهی‌های بی‌سابقه و افزایش سرسام‌آور بهره‌های بانکی در آمریکا.

وی تاکید کرد: اصرار بر ادامه سیاست‌های شکست‌خورده، تنها شکست‌های بیشتری به بار خواهد آورد و دشمنی ایرانیان را در پی خواهد داشت. تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند.

برچسب ها: جنگ اقتصادی ، سید عباس عراقچی
خبرهای مرتبط
سید عباس عراقچی: نتایج هماهنگی ایران و عراق در اربعین به‌خوبی نمایان شد
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
ایران در مسیر بازدارندگی حداکثری
عطریانفر: خطر درگیری جدید در مرزهای غربی وجود دارد/ تورم ترکیبی از تحریم و کاهش ارزش پول ملی است
رونمایی کتاب «گزارش سال تروریسم در ایران ۱۴۰۴»
عراقچی: تهدید عملیات اقتصادی علیه ایران، برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران مالی است
آخرین اخبار
عراقچی: تهدید عملیات اقتصادی علیه ایران، برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران مالی است
رونمایی کتاب «گزارش سال تروریسم در ایران ۱۴۰۴»
عطریانفر: خطر درگیری جدید در مرزهای غربی وجود دارد/ تورم ترکیبی از تحریم و کاهش ارزش پول ملی است
ایران در مسیر بازدارندگی حداکثری
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
پزشکیان: زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند
قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشورهای منطقه دارند
قالیباف: هدف آمریکا چپاول کشور‌های منطقه است/نزار آمیدی:وضعیت نه جنگ، نه صلح باید پایان یابد
عارف: حج و اربعین مکمل یکدیگر در مسیر تقویت وحدت امت اسلامی‌اند
سردار قاآنی: غاصبان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شده‌اند
سید عباس عراقچی: نتایج هماهنگی ایران و عراق در اربعین به‌خوبی نمایان شد
قالیباف: آمریکا عامل ناامنی در منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت است
تشکیل کارگروه ویژه بنزین در مجلس
مسعود پزشکیان: با تمام توان از نیرو‌های مسلح پشتیبانی می‌کنیم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی؛ لزوم افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم
«معبر جدید» در تنگه هرمز به‌زودی با بیانیه‌ای مشترک بین ایران با عمان اعلام می‌شود + فیلم
قالیباف با رئیس‌جمهور عراق دیدار کرد
دیدار قالیباف و هیئت پارلمانی ایران با رئیس و نمایندگان مجلس عراق
سرپرست وزارت دفاع: مسیر پیشرفت صنعت دفاعی با قدرت ادامه دارد
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد