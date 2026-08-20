باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پوریا خالدیان، مدیر پذیرش بورس تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرایط کشور به گونه‌ای است که توسعه انرژی، به‌ویژه در حوزه برق، نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه ویژه است. در همین راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار اخیراً توجه ویژه‌ای به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله تولید برق، معطوف کرده و در تلاش است به طرح‌های تولید انرژی پاک کمک کند تا در مسیر رفع ناترازی برق گام برداشته شود.

او افزود: صندوق‌های پروژه یکی از ابزار‌های مناسب برای تامین مالی در این حوزه هستند. این صندوق‌ها ایجاد می‌شوند و منابع مالی آنها از طریق سرمایه‌گذاران تامین می‌شود و بخشی از منابع نیز توسط موسسین صندوق تامین خواهد شد. منابع صندوق نیز صرف اجرای طرح‌های تعریف‌شده برای همان صندوق می‌شود.

خالدیان ادامه داد: برای مثال، اگر قرار باشد یک نیروگاه احداث شود، بخشی از منابع مورد نیاز از محل آورده موسسین و بخش دیگر از محل پذیره‌نویسی واحد‌های صندوق تامین می‌شود و پس از آن، طرح به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. دارندگان واحد‌های صندوق پروژه نیز از منافع حاصل از بهره‌برداری پروژه منتفع خواهند شد.

مدیر پذیرش بورس تهران اظهار کرد: از سوی دیگر، تولید برق توسط این نیروگاه‌ها می‌تواند در بازار بورس انرژی عرضه شود و به این ترتیب، در راستای کاهش ناترازی‌های موجود در حوزه برق نیز موثر باشد.

او درخصوص نحوه تعیین قیمت نیز گفت: قیمت بر اساس گزارش کارشناسی رسمی و همچنین مفروضات موجود در کسب‌وکار تعیین می‌شود. همچنین نهاد صادرکننده مجوز برای این نوع صندوق‌ها، به‌طور مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار است.

در نهایت باید اشاره کرد بنابر اعلام محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو پذیره نویسی صندوق پروژه نیروگاه‌های خورشیدی کشور هفته دوم شهریور انجام خواهد شد.