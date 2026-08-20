وزیر ورزش و جوانان بر توسعه ورزش شهر های مرزی و اولویت دولت برای رسیدن به این مهم تاکید کرد.



احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در دیدار با نماینده ولی فقیه در سنندج گفت: دولت توجه ویژه‌ای به تقویت زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزش قهرمانی در استان‌های مرزی از جمله کردستان دارد و ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان می‌تواند آن را به یکی از قطب‌های ورزش کشور تبدیل کند.

«احمد دنیامالی» وزیر ورزش و جوانان در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت توجه به سرمایه‌های انسانی، اظهار کرد: دشمنان ملت ایران همواره دین، علم و پیشرفت کشور را هدف قرار داده‌اند و در جنگ‌ها و تهدید‌های اخیر نیز مراکز علمی، آموزشی و حتی اماکن ورزشی از جمله اهداف آنان بوده است.

وی با بیان اینکه ورزش یکی از مهم‌ترین ابزار‌های فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود، افزود: هرچه بتوانیم جوانان را بیش از پیش به سمت ورزش سوق دهیم، ضمن ارتقای سلامت جامعه، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور را فراهم خواهیم کرد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به سیاست دولت در واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها، تصریح کرد: یکی از رویکرد‌های جدی دولت، افزایش اختیارات استانداران برای تسهیل روند تصمیم‌گیری و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است و این موضوع در بخش ورزش نیز دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های ورزشی کردستان گفت: این استان از استعداد‌های فراوانی در حوزه ورزش برخوردار است و با توجه به شرایط اقلیمی، ویژگی‌های فرهنگی و توانمندی جوانان، می‌تواند در رشته‌های مختلف ورزشی به جایگاه‌های بالاتری دست یابد.

دنیامالی همچنین توسعه باشگاه‌داری و حمایت از تیم‌های ورزشی را از اولویت‌های وزارت ورزش و جوانان دانست و افزود: تلاش خواهیم کرد با همکاری بخش خصوصی و نهاد‌های مختلف، زمینه تقویت تیم‌های ورزشی و حضور پررنگ‌تر ورزشکاران کردستانی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در ورزش حرفه‌ای خاطرنشان کرد: امروز موفقیت در ورزش تنها به امکانات فیزیکی محدود نمی‌شود و بهره‌گیری از فناوری، هوش مصنوعی و دانش روز، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت ورزش قهرمانی دارد؛ ظرفیتی که جوانان کردستانی در آن توانمندی‌های قابل توجهی دارند.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر تعهد دولت نسبت به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور اظهار داشت: حمایت از جوانان و ورزشکاران به بویژه در استانی مانند کردستان یک وظیفه ملی، اخلاقی و حاکمیتی است و وزارت ورزش از هیچ تلاشی برای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه ورزش در کردستان دریغ نخواهد کرد.