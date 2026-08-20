باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «نمای پنهان» با رویکردی تحلیلی، به بررسی لایه‌های پنهان و مضامین سیاسی و استعماری برخی آثار هالیوود می‌پردازد و از این هفته روی آنتن شبکه نمایش می‌رود؛ فیلم‌هایی چون «آرگو»، «سیریانا»، «غیرقابل تصور»، «بدون دخترم هرگز»، «۳۰۰» و «۳۰۰: خیزش یک امپراتوری» در این برنامه بررسی می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی شبکه نمایش سیما، برنامه «نمای پنهان» با نگاهی تحلیلی و متفاوت، به واکاوی برخی آثار سینمای هالیوود و سینمای غرب می‌پردازد.

این برنامه تلاش دارد با بررسی لایه‌های پنهان آثار سینمایی، مخاطبان را با مضامین، پیام‌ها و رویکردهای سیاسی و استعماری نهفته در برخی فیلم‌ها آشنا کند و از زاویه‌ای متفاوت به تحلیل محتوای این آثار بپردازد.

«نمای پنهان» از این هفته، پنجشنبه و جمعه‌ها بلافاصله پس از فیلم سینمایی ساعت ۲۱، از شبکه نمایش سیما پخش خواهد شد.