باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه گفت که تخمین می‌زند کره شمالی بین ۸۰ تا ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای دارد و به طیفی اشاره کرد که به طور قابل توجهی بالاتر از ادعای اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه پیونگ یانگ ۵۷ سلاح هسته‌ای دارد، است.

وزیر دفاع کره جنوبی، آن گیو-بک به قانونگذاران گفت که به طور کلی گمان می‌رود کره شمالی حدود ۸۰ تا ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای داشته باشد، اگرچه او هشدار داد که تعیین رقم دقیق دشوار است.

آن به یک کمیته پارلمانی گفت: «ما معمولاً آن را حدود ۸۰ تا ۱۲۰ می‌بینیم، اما به طور قابل توجهی محدود به بیان یک عدد دقیق است.»

بعداً، آن توضیح داد که این رقم از تخمین‌های سازمان‌های تحقیقاتی خصوصی گرفته شده است و افزود که ارتش کره جنوبی نمی‌تواند رسماً این اعداد را تأیید کند.

آن در پاسخ به سوالی در مورد اظهار نظر ترامپ یک روز قبل مبنی بر اینکه کیم ۵۷ «سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند» در اختیار دارد، گفت: «اعداد تا حدودی متفاوت به نظر می‌رسند.»

ترامپ این اظهار نظر را روز چهارشنبه در کاخ سفید هنگام بحث در مورد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و برنامه‌هایش برای دیدار با او در اواخر امسال بیان کرد.

وزیر دفاع کره جنوبی همچنین از اظهار نظر در مورد اینکه آیا اشاره ترامپ به ۵۷ کلاهک هسته‌ای به معنای به رسمیت شناختن وضعیت هسته‌ای کره شمالی توسط ایالات متحده است یا خیر، خودداری کرد.

آن گفت که کره جنوبی مطابق با سیاست دیرینه غیر هسته‌ای سئول، همچنان به چتر هسته‌ای ایالات متحده متکی خواهد بود.

آن گفت: "ما نمی‌توانیم سلاح‌های هسته‌ای توسعه دهیم؛ و همچنین نباید استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی ایالات متحده را بپذیریم. "

این اظهارات در حالی مطرح شد که ترامپ پس از دستور کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک ایالات متحده و کره جنوبی که آن را "خصومت‌آمیز" برای کره شمالی توصیف کرد گفت که به دنبال احیای تعامل با کیم است.

کره شمالی با خونسردی به این اقدام پاسخ داد. کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی گفت که کاهش رزمایش‌ها با وجود کوتاه شدن مدت آنها، همچنان تحریک‌آمیز و تهاجمی است.

او هرگونه پیشنهادی مبنی بر اینکه پیونگ یانگ این اقدام را به عنوان یک اقدام دارای حسن نیت معنادار تلقی کند، رد کرد و گفت که از هرگونه تماس اخیر بین ترامپ و کیم بی‌اطلاع است، اگرچه روابط شخصی بین رهبران را "عالی" توصیف کرد.

ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید گفت که انتظار دارد اواخر امسال با کیم دیدار کند، که به طور بالقوه می‌تواند دیپلماسی را که پس از فروپاشی یک سری اجلاس‌های بی‌سابقه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به دلیل اختلاف نظر در مورد کاهش تحریم‌ها و برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی متوقف شده بود، احیا کند.

منبع: رویترز