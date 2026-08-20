باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ حجت سلطانی، سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان، در نشست خبری مسابقات کیکبوکسینگ اظهار کرد: برگزاری این مسابقات از چند جهت برای استان حائز اهمیت است و تلاش کردهایم امسال را به سالی رویدادمحور برای ورزش کرمان تبدیل کنیم و رویدادهای مختلفی را در سطح استان برگزار کنیم.
وی افزود: با توجه به شعار «کرمان برای کرمان» و تأکید بر معرفی ظرفیتهای استان به کشور و دنیا، مدیریت ورزش و جوانان و هیئتهای ورزشی تلاش دارند از ظرفیت رویدادهای ورزشی برای معرفی هرچه بیشتر دیار کریمان استفاده کنند.
سلطانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کرمان در حوزههای مختلف گفت: استان کرمان در حوزه گردشگری، صنعت و اقتصاد فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری دارد که آنگونه که باید دیده نشده است و برگزاری رویدادهای ورزشی میتواند فرصت مناسبی برای معرفی این ظرفیتها باشد.
وی ادامه داد: صرف برگزاری رویداد هدف ما نیست؛ بلکه به دنبال برگزاری برنامههایی هستیم که برای استان اثرگذار باشد، شور و نشاط اجتماعی ایجاد کند و مردم نیز از آن بهرهمند شوند.
ورزش روی ریل اقتصاد و نشاط کرمان
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و تحریمها مواجه است، مسئولیت اجتماعی ما این است که فضای جامعه را به سمت امید و نشاط هدایت کنیم و اجازه ندهیم تبلیغات سوء دشمنان بر روحیه مردم اثر بگذارد.
وی افزود: برگزاری رویدادهای ورزشی میتواند در کنار ایجاد نشاط اجتماعی، حوزه اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ چراکه حضور ورزشکاران و همراهان آنها موجب رونق هتلها، خانههای بومگردی، اصناف و دیگر بخشهای مرتبط با گردشگری میشود.
سلطانی گفت: این موضوع در شورای ورزش استان نیز مورد تأکید قرار گرفته و تلاش ما این است که میزبانی رویدادها علاوه بر اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی، به رشد ورزش کرمان نیز کمک کند.
وی با بیان اینکه درخواستهای متعددی برای میزبانی رویدادهای ورزشی در کرمان مطرح شده است، افزود: این درخواستها بر اساس شاخصها و اولویتهای مشخص بررسی میشوند تا رویدادهایی انتخاب شوند که بتوانند تأثیر واقعی برای استان داشته باشند.
۲ هزار ورزشکار در راه دیار کریمان
سلطانی درباره جزئیات مسابقات کیکبوکسینگ اظهار کرد: این رقابتها همزمان با هفته دولت در دو بخش بانوان و آقایان برگزار میشود و مسابقات بانوان ابتدا به مدت دو روز برگزار خواهد شد.
وی افزود: پس از اختتامیه مسابقات بانوان، افتتاحیه بخش آقایان برگزار میشود و رقابتهای آقایان نیز ادامه خواهد داشت. با توجه به زمان ورود و خروج ورزشکاران، پیشبینی ما این است که حدود ۲ هزار ورزشکار در شهر کرمان حضور پیدا کنند.
سلطانی با اشاره به آزاد بودن مسابقات گفت: با توجه به اهمیت این رقابتها، احتمال حضور تعداد قابل توجهی از ورزشکاران وجود دارد و مسابقات به صورت رینگی در سالن فجر کرمان برگزار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تجربه میزبانی کرمان در جام بینالمللی تختی اظهار کرد: جام تختی تجربه بسیار خوبی برای ورزش، رسانه، ادارهکل ورزش و جوانان و مجموعه مدیریت استان بود و کمک کرد چالشهای میزبانیهای بزرگ را بهتر بشناسیم.
کرمان از یک میزبانی عبور کرد؛ موج بعدی در راه است
سلطانی ادامه داد: پس از تجربه جام تختی، کرمان از فضای محدود میزبانی یک رشته خارج شده و اکنون درخواستها و برنامههای مختلفی برای میزبانی رویدادهای ورزشی در استان مطرح است.
وی گفت: درخواست میزبانی مسابقات کونگفو در بهمنماه مطرح شده و در صورت تأیید، مجمع جهانی این رشته نیز میتواند در کرمان برگزار شود. همچنین در رشته کاراته نیز رویدادها و اردوهای مختلفی در استان در حال برگزاری است و اردوی تیم ملی کاراته نیز در کرمان برگزار شد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان از میزبانی مسابقات استعدادهای برتر در رشته تیراندازی با کمان خبر داد و افزود: وزارت ورزش امسال در مسابقات استعدادهای برتر تغییراتی ایجاد کرده و این رقابتها در ۱۲ رشته المپیکی برنامهریزی شده است که میزبانی یکی از این رشتهها، یعنی تیراندازی با کمان، به کرمان واگذار شده است.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای همگانی، مسابقات بازیهای فکری، استعدادیابی شمشیربازی و همایشهای پیادهروی خبر داد و گفت: تلاش میکنیم تا پایان سال برنامههای متنوعی را برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان اجرا کنیم.
کرمان در جستوجوی مدالهای ناگویا
سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور ورزشکاران کرمانی در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا اظهار کرد: پیشبینی میشود حدود ۲۰ ورزشکار از کرمان در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا حضور داشته باشند و برنامههای حمایتی مناسبی برای این ورزشکاران در نظر گرفته شده است.
وی افزود: امیدواریم ورزشکاران کرمانی بتوانند در رشتههای مختلف نتایج خوبی کسب کنند و استان کرمان سهم مناسبی در موفقیت کاروان ورزشی ایران داشته باشد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به ظرفیت ورزشکاران استان در رشتههای مختلف گفت: در کاراته نمایندگان خوبی در ناگویا داریم و در ورزش توانیابان و جانبازان نیز ورزشکارانی مانند سعید افروز از نمایندگان شایسته کرمان هستند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت ورزشکاران استان در دوومیدانی و ژیمناستیک اظهار امیدواری کرد: در این رشتهها نیز شاهد کسب مدال توسط ورزشکاران کرمانی باشیم و این ورزشکاران بتوانند برای استان و کشور افتخارآفرینی کنند.
رسانهها؛ سکوی پرتاب ورزش کرمان
سلطانی با قدردانی از عملکرد رسانهها در پوشش رویدادهای ورزشی استان اظهار کرد: در جریان برگزاری جام تختی، رسانهها سنگ تمام گذاشتند و بیش از ۲ هزار خبر درباره این رویداد مخابره شد که نشاندهنده ظرفیت و توان رسانههای استان است.
وی افزود: رسانهها در معرفی رویدادهای ورزشی و ظرفیتهای کرمان نقش مهمی دارند و امیدواریم در مسابقات کیکبوکسینگ نیز مانند جام تختی شاهد همراهی و پوشش گسترده رسانهای باشیم.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان در پایان با قدردانی از خبرنگاران گفت: تلاش میکنیم در طول سال با حضور در خبرگزاریها و رسانههای استان، ارتباط نزدیکتری با اصحاب رسانه داشته باشیم و از زحمات آنان در حوزه ورزش قدردانی کنیم.
مقاومت کرمان؛ پای کار رینگ ملی
احسان رستگارینژاد، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان، نیز با اشاره به واگذاری میزبانی مسابقات کیکبوکسینگ به استان کرمان اظهار کرد: پس از جلسهای که در فدراسیون برگزار شد و با توجه به ابلاغ فدراسیون به سه استان برای میزبانی، باشگاه مقاومت کرمان با کمال میل مسئولیت میزبانی این مسابقات را پذیرفت.
وی افزود: رویکرد باشگاه مقاومت در سراسر کشور و بهویژه در کرمان، توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای است، اما در کنار قهرمانی، اخلاق و پهلوانپروری نیز در اولویت قرار دارد.
رستگارینژاد با اشاره به ظرفیت کرمان در رشتههای رزمی گفت: کرمان در رشته کیکبوکسینگ از ظرفیت و ورزشکاران توانمندی برخوردار است و باشگاه مقاومت نیز با حمایت سردار نظری، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، تمام توان خود را برای برگزاری شایسته این مسابقات به کار گرفته است.
وی ادامه داد: از پشتیبانی و امور اجرایی گرفته تا مسائل لجستیکی، هر اقدامی که برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات در توان باشگاه باشد، انجام خواهیم داد.
شش روز مبارزه، یک میدان برای قهرمانی و پهلوانی
رستگارینژاد با بیان اینکه مسابقات از اول تا ششم شهریورماه برگزار میشود، گفت: این رقابتها در دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد و حضور مسئولان لشکری و کشوری نیز برای این رویداد پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر اهمیت محتوای فرهنگی مراسم افتتاحیه اظهار کرد: رویکرد ما این است که افتتاحیه مسابقات تنها به برگزاری یک مراسم ورزشی محدود نشود، بلکه شهدای ورزشکار و شهدای اقتدار و خانوادههای معظم شهدا نیز در این برنامه مورد توجه قرار گیرند.
رستگارینژاد افزود: مسابقاتی که به نام شهدای ورزشکار و شهدای اقتدار برگزار میشود، باید فرصتی برای پاسداشت مقام شهدا و قدردانی از خانوادههای آنان باشد؛ چراکه امنیت امروز کشور و امکان حضور ورزشکاران در چنین رویدادهایی، مرهون مجاهدت و فداکاری نیروهای مسلح است.
وی همچنین گفت: تلاش میکنیم در کنار برگزاری مسابقات، ظرفیتهای تاریخی و دیدنی کرمان نیز به ورزشکاران و میهمانان معرفی شود تا این رویداد، زمینهای برای شناخت بیشتر دیار کریمان باشد.
مقاومت کرمان؛ ۷ رشته در خط مقدم قهرمانی
رستگارینژاد با اشاره به فعالیت باشگاه مقاومت کرمان در حوزه ورزش قهرمانی بیان کرد: کرمان امروز به یک استان ورزشی و رویدادمحور تبدیل شده و باشگاه مقاومت نیز طی دو سال فعالیت مجدد خود، با لطف خدا و شهدا در هفت رشته ورزشی در بخش بانوان و آقایان تیمداری میکند.
وی ادامه داد: باشگاه مقاومت کرمان پس از حدود ۱۵ سال، فعالیت خود را از سر گرفت و امروز تلاش میکنیم با تمرکز بر ورزش قهرمانی و حرفهای، بخشی از نیازهای ورزشکاران استان را پاسخ دهیم.
مدیرعامل باشگاه مقاومت کرمان یکی از مهمترین دغدغههای ورزشکاران حرفهای را مسئله سربازی عنوان کرد و گفت: ورزشکار حرفهای باید بتواند تمام تمرکز خود را روی تمرین و مسابقه بگذارد، اما دغدغه خدمت سربازی گاهی ذهن ورزشکار را از مسیر قهرمانی دور میکند.
رستگارینژاد افزود: باشگاه مقاومت در کنار هیئتهای ورزشی و تیمهای استان خواهد بود و با کمال میل برای کمک به ورزشکاران حرفهای در زمینه سربازی و استفاده از ظرفیت «سرباز قهرمان» همکاری خواهد کرد.
سربازی؛ دغدغهای که نباید قهرمانان را متوقف کند
وی با اشاره به اینکه این موضوع را پیش از این نیز در نشستهای خبری مطرح کرده است، گفت: تفاوت باشگاه مقاومت با بسیاری از باشگاهها در توجه به دغدغههای واقعی ورزشکاران است و مسئله سربازی یکی از مهمترین مشکلات جوانانی است که در مسیر ورزش قهرمانی فعالیت میکنند.
مدیرعامل باشگاه مقاومت کرمان در پایان با قدردانی از رسانهها و دستاندرکاران ورزش استان اظهار کرد: خبرنگاران برای معرفی ظرفیتهای ورزش کرمان و انعکاس رویدادهای ورزشی زحمات زیادی میکشند و امیدواریم با همکاری مجموعههای ورزشی، هیئتها و باشگاه مقاومت بتوانیم گامهای مؤثرتری برای ورزش قهرمانی استان برداریم.