وزیر ورزش و جوانان، با بازدید از سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان، بر ضرورت تسریع در تکمیل تجهیزات و رفع مشکلات فنی این مجموعه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در ادامه برنامههای سفر خود به استان کردستان از سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج بازدید و از نزدیک وضعیت این مجموعه ورزشی را بررسی کرد.
در این بازدید، مسئولان استانی و مدیران حوزه ورزش گزارشی از روند تکمیل، امکانات موجود و نواقص باقیمانده سالن ۲۲ گولان ارائه کردند.
بر اساس این گزارش، با وجود افتتاح این سالن در سالهای گذشته، برخی کمبودها و مشکلات فنی و تجهیزاتی باقی مانده و مجموعه برای میزبانی کامل از مسابقات رسمی و ملی نیازمند رفع نواقص و تکمیل بخشهای باقیمانده است.
وزیر ورزش و جوانان در این بازدید بر ضرورت تسریع در رفع نواقص موجود و تکمیل بخشهای باقیمانده مجموعه تأکید کرد و خواستار برنامهریزی برای بهرهبرداری کامل از ظرفیت این سالن شد.
سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج یکی از مهمترین پروژههای ورزشی استان کردستان به شمار میرود که تکمیل و تجهیز کامل آن میتواند زمینه میزبانی رقابتهای ملی و بینالمللی و توسعه ورزش قهرمانی در استان را فراهم کند.
دکتر دنیامالی همچنین با اشاره به ظرفیتهای ورزشی کردستان بر ضرورت فراهمسازی زیرساختهای استاندارد برای ورزشکاران و تیمهای استان تأکید کرد و بهرهبرداری کامل از پروژههای نیمهتمام و رفع مشکلات زیرساختی را از اولویتهای وزارت ورزش و جوانان دانست.