باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی در جریان سفر به استان کردستان و بازدید از سالن ورزشی ۲۲ گولان سنندج، ضمن ارزیابی مثبت از معماری و استانداردهای فنی این مجموعه، اظهار داشت: این سالن با برخورداری از ظرفیتهای فنی و بصری، در تراز ملی قرار دارد و اکنون مسئولیت متولیان ورزش استان برای بهرهبرداری حداکثری از این زیرساخت سنگینتر شده است.
وی با تأکید بر اینکه تحول در ورزش باید از درون هیئتهای استانی آغاز شود، افزود: نظام استعدادیابی در رشتههای مزیتدار همچون بسکتبال، باید به اولویت نخست هیئتهای ورزشی کردستان تبدیل شود. وقتی نظام استعدادیابی بهصورت علمی جاری شود، مسیر رسیدن به سکوهای قهرمانی برای ورزشکاران مستعد بسیار کوتاهتر خواهد شد.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به سابقه درخشان کردستان در رشتههایی نظیر قایقرانی و کانوینگ، افزود: با توجه به ظرفیتهای طبیعی و نیروی انسانی، انتظار میرود هیئتهای ورزشی با تدوین سند چشمانداز ۲۰ ساله و برنامه عملیاتی ۵ ساله در حوزه قهرمانی، جایگاه استان را در ورزش کشور تثبیت کنند. وزارت ورزش نیز با جذب باشگاههای بزرگ و حمایت از ظرفیتهای دانشگاهی، از این مسیر حمایت خواهد کرد.
وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اماکن ورزشی آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: در سطح کشور ۳۰۸ فضای ورزشی بر اثر جنگ تحمیلی دچار آسیب شد که ۳۱ مورد از این فضاها در استان کردستان واقع شده است.
دنیامالی با بیان اینکه تاکنون ۲۹ مکان از این لیست در کردستان بازسازی و به چرخه خدمترسانی بازگشتهاند، خاطرنشان کرد: دو مورد باقیمانده نیز در دستور کار جدی وزارت قرار دارد.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع بودجهای، راهبرد وزارت ورزش در تکمیل و بازسازی این اماکن، استفاده از ظرفیت قانونی «مولدسازی» و همچنین جلب مشارکت فدراسیونهای ورزشی است و به فدراسیونها مأموریت داده شده تا با در اختیار گرفتن این فضاها، علاوه بر مشارکت در بازسازی، نسبت به توسعه ورزش قهرمانی و ارائه خدمات به مردم اقدام کنند.
وزیر ورزش و جوانان در پایان، ضمن قدردانی از استاندار کردستان و جامعه ورزشی استان، بر عزم دولت برای حمایت از زیرساختهای ورزشی مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد.