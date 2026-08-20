گره حقوقی سالن ۲۲ گولان سنندج با دستور وزیر ورزش باز شد/ اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل نهایی

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش زره‌تن لهونی در حاشیه بازدید مشترک با وزیر ورزش و جوانان از سالن ورزشی ۲۲ گولان سنندج، اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین دلایل معطلی این پروژه طی سال‌های گذشته، نه کمبود اعتبار، بلکه وجود یک بن‌بست حقوقی در وزارتخانه برای تحویل پروژه به استان بود.

استاندار کردستان با بیان اینکه پیش از این هرگونه اقدام برای تکمیل پروژه با سد اداری مواجه بود، افزود: اگر این گره حقوقی باز می‌شد، مدیریت استان می‌توانست با اعتبارات استانی نسبت به حل مشکل اقدام کند، اما خوشبختانه با دستور ویژه جناب آقای دنیامالی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بلافاصله وارد عمل شد و پس از جلسات کارشناسی و پیگیری‌های مستمر ایشان، این مانع برطرف و پروژه به صورت رسمی به استان تحویل داده شد.

لهونی با اشاره به تأمین مالی پروژه برای پایان دادن به بلاتکلیفی آن، گفت: برای حل مطالبات پیمانکار، رقمی حدود ۲۰ میلیارد تومان با دستور مستقیم وزیر ورزش تخصیص یافت. همزمان نیز در سطح استان، حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای مراحل تکمیلی پروژه در نظر گرفته شد که در دو مرحله تخصیص یافت.

استاندار کردستان با اعلام اینکه اکنون این سالن ورزشی قابل بهره‌برداری است، خاطرنشان کرد: این مجموعه در حال حاضر نیازمندی‌های جزئی برای تکمیل نهایی دارد که امیدواریم با دستورات بعدی وزیر محترم، این موارد نیز در سریع‌ترین زمان ممکن مرتفع شود تا ورزشکاران و جوانان استان بتوانند به بهترین شکل از این ظرفیت ارزشمند استفاده کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از اهتمام جدی وزیر ورزش و جوانان برای گره‌گشایی از پروژه‌های معطل‌مانده استان، تأکید کرد: مجموعه مدیریتی استان کردستان با تمام توان از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و خدمت به جامعه ورزشکاران حمایت خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد:

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر ورزشکاران استان گفت: کردستان با برخورداری از استعداد‌های فراوان در رشته‌های مختلف ورزشی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم ورزش کشور را دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در دیدار احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به ارتباط مستمر خود با ورزشکاران و هیئت‌های ورزشی استان اظهار کرد: در سال‌های اخیر از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و مشکلات ورزش کردستان قرار گرفته‌ام و این استان از استعداد‌های کم‌نظیری در رشته‌های مختلف برخوردار است.

وی با اشاره به موفقیت ورزشکاران کردستانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی افزود: حضور قهرمانانی همچون مبین عظیمی در کشتی و ده‌ها ورزشکار مستعد در رشته‌های مختلف، نشان‌دهنده ظرفیت بالای کردستان در حوزه ورزش است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با انتقاد از مشکلات مالی تیم‌های ورزشی استان تصریح کرد: بسیاری از تیم‌ها و ورزشکاران به دلیل نبود حامی مالی و اسپانسر با مشکلات جدی مواجه هستند و برخی تیم‌های موفق استان نیز به همین دلیل از رقابت‌های سطح بالا کنار رفته‌اند.

پورذهبی با اشاره به نقش ورزش در تقویت نشاط اجتماعی و مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: کردستان به دلیل شرایط خاص و قرار گرفتن در منطقه مرزی، نیازمند توجه ویژه در حوزه ورزش و جوانان است و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند آثار مثبت فراوانی برای استان به همراه داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت نوسازی و تکمیل زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: بسیاری از سالن‌ها و اماکن ورزشی استان از ظرفیت مناسبی برخوردارند، اما به دلیل کمبود اعتبارات و رسیدگی ناکافی در سال‌های گذشته دچار فرسودگی شده و نیازمند بازسازی و تجهیز هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به توانمندی بانوان ورزشکار استان اظهار داشت: بانوان کردستانی در رشته‌هایی همچون هندبال، والیبال، فوتسال و فوتبال ظرفیت‌های ارزشمندی دارند و حضور ورزشکاران ملی‌پوش استان نشان‌دهنده استعداد بالای دختران کردستانی است که باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند.

پورذهبی در پایان از وزیر ورزش و جوانان خواست با نگاه ویژه به استان کردستان، زمینه تقویت حمایت‌های مالی، حفظ تیم‌های ورزشی، توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از قهرمانان و استعداد‌های جوان استان را فراهم کند.