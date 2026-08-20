باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان از اعزام دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه تصادف در بزرگراه امام علی (ع) در ساعت ۱ بامداد امروز (پنج‌شنبه) خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال، مقابل خروجی بزرگراه زین‌الدین رخ داده است.

وی افزود: در محل مشاهده شد که یک دستگاه خودروی سواری تیبا به‌دلیل نامشخصی ابتدا با قسمت عقب یک دستگاه کامیون خاور که حامل بار میوه بود، برخورد کرده و سپس از مسیر خود منحرف شده و با یک خودروی لیفان نیز تصادف کرده که خسارت جزئی به لیفان وارد شده بود.

ملکی با اشاره به اینکه راننده خاور و راننده لیفان دچار آسیب جسمی نشدند، ادامه داد: خودروی تیبا بر اثر شدت برخورد دچار تخریب گسترده شده بود. متأسفانه دو سرنشین خانم این خودرو که یکی حدوداً ۲۵ تا ۲۶ ساله و دیگری ۲۲ تا ۲۳ ساله بودند، بر اثر پرت شدن از خودرو به بیرون، در دم جان باختند و عوامل اورژانس مرگ آنان را تأیید کردند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: یک سرنشین دیگر تیبا که خانمی حدوداً ۳۰ ساله بود و در صندلی جلو سمت شاگرد محبوس شده بود، با عملیات رهاسازی توسط آتش‌نشانان و برش قطعات خودرو، از داخل خودرو خارج شد. خوشبختانه این مصدوم زنده بود، اما به دلیل جراحات شدید، سریعاً تحویل عوامل اورژانس داده شد تا به مراکز درمانی منتقل گردد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از اتمام عملیات آتش‌نشانی در ساعت ۱:۳۳ بامداد، محل حادثه برای بررسی دقیق علت و ابعاد این سانحه به مأموران پلیس راهور تحویل داده شد.