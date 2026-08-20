فیلم سینمایی «سقف» از ۲۸ مرداد اکران خود را آغاز کرد و سینماهای کشور در این هفته حدود ۳۹ میلیارد تومان فروش داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - از دیروز، چهارشنبه ۲۸ مرداد، فیلم سینمایی «سقف» ساخته ابراهیم امینی اکران خود را آغاز کرده است. داستان این فیلم در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت می‌شود. سینماها در یک هفته اخیر، براساس اعلام سامانه سمفا، تا ساعت ۱۰ چهارشنبه ۲۹ مرداد در ۱۳ هزار و ۶۸۷ سانس، ۲۹۰ هزار و ۲۶ مخاطب داشتند و به فروش حدوداً ۳۹ میلیارد تومانی دست یافتند.

فیلم های میلیاردی گیشه

فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی که حدوداً یک ماه از زمان اکران آن می‌گذرد، با فروش ۱۳۰ هزار و ۲۳۰ بلیت، به فروش ۱۸ میلیارد و ۲۳۲ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه اول جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان، است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است، اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجراست…

بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند، فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت که اکران خود را هم‌زمان با «زنده شور» آغاز کرده است، با فروش ۱۱۹ هزار و ۶۳۹ بلیت، به فروش ۱۶ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومانی رسید و در رتبه دوم قرار گرفت. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته‌آ پناهی‌ها، بیژن بنفشه‌خواه، مجید یوسفی و سورنا صحت، گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می‌دهند.

فیلم «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه‌کنندگی مشترک حمید پنداشته و احسان ظلی‌پور، از ۹ دی ۱۴۰۴ اکران خود را آغاز کرده است. محسن کیایی، سام درخشانی، مهیار حسن و بهراد خرازی جزو بازیگران این فیلم هستند. «ماجراجویی در جزیره جیمز باند» با فروش ۲۳ هزار و ۶۷۵ بلیت، به فروش ۲ میلیارد و ۹۹۴ میلیون تومانی دست یافت.

فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد، با فروش ۹ هزار و ۹۲۸ بلیت، به فروش یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم های میلیونی گیشه

فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیه‌کنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی، با فروش ۶ هزار و ۸۵۹ بلیت، به فروش ۸۸۶ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه روایت می‌کند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافه‌وند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … از بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمده است: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک‌بازهای قبل انقلاب کساد است، اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد…»

«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم، با فروش ۶ هزار و ۷۰۵ بلیت، توانست ۷۱۱ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پررمز و راز را با حضور شخصیت‌هایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت می‌کند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همه‌چیز دستخوش تغییر می‌شود.

بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینی‌پور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنی‌حاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.

انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد، از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش ۶ هزار و ۳۰۷ بلیت، به فروش ۶۳۷ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می‌خواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان‌انگیز موفق می‌شود؟

فیلم «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد و تهیه‌کنندگی مجید کریمی، با فروش ۴ هزار و ۸۰ بلیت، به فروش ۵۴۹ میلیون تومانی رسید.فیلم سینمایی «تهران کنارت» با بازی علی شادمان، آناهیتا افشار، آیدا ماهیانی، رضا کولغانی، تینو صالحی، گلنوش قهرمانی، داود ونداده و علی مصفا ساخته شده است.

در خلاصه داستان «تهران کنارت» آمده است: این فیلم روایتی اجتماعی و تأمل‌برانگیز از تلاقی چند زندگی در میان شلوغی، هیاهو و روزمرگی‌های شهر تهران است. این فیلم با نگاهی واقع‌گرایانه نشان می‌دهد چگونه انتخاب‌های کوچک و بزرگ، سرنوشت آدم‌ها را به هم پیوند می‌زند و مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد. داستان «تهران کنارت» با فضایی شاعرانه و احساسی، تصویری متفاوت از روابط انسانی، تنهایی در کلان‌شهر تهران و چالش‌های زندگی در پایتخت امروزی ایران ارائه می‌کند. این اثر با تمرکز بر دغدغه‌های اجتماعی و عاطفی، مخاطب را به تفکر درباره ارتباطات، سرنوشت و معنای همدلی در زندگی شهری دعوت می‌کند.

فیلم «خواب‌نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۳ هزار و ۹۴۴ بلیت، به فروش ۵۰۹ میلیون تومانی رسید.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادربزرگ…» جواد رضویان و بیژن بنفشه‌خواه بازیگران اصلی «خواب‌نما» هستند.

فیلم سینمایی «سقف» به نویسندگی مشترک ابراهیم امینی و علی محمد حسام‌فر، اکران خود را از ۲۸ مرداد آغاز کرده است و با فروش هزار و ۸۵۶ بلیت، به فروش ۲۸۲ میلیون تومانی دست یافت. سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشه‌خواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی، سانیا سالاری، حسین رامه، با معرفی سجاد آوینی و رزا اسکندری و بازیگر خردسال ارسلان همتی، بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند. «سقف» به معضلات یک خانواده ایرانی می‌پردازد که پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه با آن مواجه شده‌اند.

فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد، در هفته گذشته ۲ هزار و ۸۴۴ بلیت فروخت و به فروش ۲۶۷ میلیون تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشه‌خواه، هدیه حسینی‌نژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی، سایر چهره‌های این اثر پربازیگر هستند.

فیلم سینمایی «ماه پنهان» به کارگردانی محمدرضا یکانی و تهیه‌کنندگی ایرج محمدی، با فروش هزار و ۱۵۰ بلیت، به فروش ۱۲۹ میلیون تومانی رسید. لیندا کیانی، آرمین رحیمیان، فرزاد حسنی، امین میری، بهار قاسمی، سیاوش چراغی‌پور، رایحه تیموری، محمدرضا سروستانی، سیاوش حبیبی، حشمت آرمیده، به همراه هنرمندان خردسال آیان یاربیگی و آوا روستایی، بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری، با فروش هزار و ۲۲۴ بلیت، به فروش ۷۰ میلیون تومانی دست یافت. انیمیشن «شمشیر و اندوه» که یک اثر ۹۲ دقیقه‌ای است، از زمان به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی (ع) آغاز می‌شود و وقایع را تا زمانی که امام حسین (ع) وارد کربلا می‌شود، به تصویر می‌کشد.

فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری و به تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب، با فروش ۸۴۳ بلیت، ۴۶ میلیون تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی-جاسوسی، داستان حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت می‌کند. کوروش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی و به تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی، با فروش ۱۵ بلیت، ۲ میلیون تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری، کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس، است که اسیر توطئه‌ای شوم می‌شود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق‌نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق‌شریف، رضا شفیعی‌جم، علیرضا جلالی‌تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح‌الله جعفری جوزانی هستند.

فروش دو بیلت برای یک فیلم

فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان، ۲ بلیت فروخت و به فروش ۱۹۸ هزار تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ می‌گذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.

فروش کلی فیلم ها از آغاز اکران

«ماجراجویی در جزیره جیمز باند»: ۱۱۸ میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۹۱۹ تومان

«زنده‌شور»: ۱۰۲ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۷۴۴ تومان

«استخر»: ۹۳ میلیارد و ۷۴۸ میلیون و ۶۱ هزار و ۴۴۷ تومان

«آنتیک»: ۶۰ میلیارد و ۶۳۸ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۷۳۰ تومان

«تهران کنارت»: ۵۴ میلیارد و ۷۳۹ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۷ میلیارد و ۱۲۵ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۲۸۴ تومان

«سفر به لیمونیا»: ۱۲ میلیارد و ۹۸۹ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۹۲۰ تومان

«نیم‌شب»: ۱۰ میلیارد و ۵۲۳ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۸۹۹ تومان

«خواب نما»: ۵ میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۲۵۹ تومان

«لباس شخصی»: ۴ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۵۹۹ تومان

«نبرد با خرچنگ»: ۲ میلیارد و ۴۰۱ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان

«قمارباز»: ۱ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۱۶ تومان

«بهشت تبهکاران»: ۱ میلیارد و ۵۱۸ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۱۷۶ تومان

«خط نجات»: ۱ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۷۹۰ تومان

«ماه پنهان»: ۳۴۵ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان

«سقف»: ۳۰۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان

شمشیر و اندوه ۲۹۷ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان