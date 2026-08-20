باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه پس از حمله به یک پایگاه هوایی سوریه در اوایل این هفته، مدعی شد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه «ترکیه را به ماجراجویی‌های خطرناکی در سوریه می‌کشاند».

اسرائیل روز سه‌شنبه به پایگاه هوایی ابوالظهور در سوریه حمله کرد و هشدار داد که سوریه با اجازه دادن به استقرار نیرو‌های ترکیه در این پایگاه هوایی، در آستانه نقض «وضعیت موجود مورد توافق با اسرائیل در امور امنیتی» است.

کاتس در پستی در ایکس مدعی شد که این رژیم «به هیچ نهادی اجازه نمی‌دهد امنیت را تهدید کند.»

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه گفت که به اسرائیل اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای ایجاد یک پایگاه نظامی ترکیه وجود ندارد و این مکان برای استفاده نیروی هوایی سوریه در حال بازسازی است.

الشیبانی روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با آکسیوس گفت: «هیچ قصدی برای ایجاد یک پایگاه ترکیه در آنجا، یا ایجاد حضور نظامی دائمی ترکیه یا استقرار نیرو‌های ترکیه در این مکان وجود نداشت.»

حملات روز سه‌شنبه پس از تشدید تنش‌های امنیتی بین اسرائیل و ترکیه و لفاظی‌های تند فزاینده بین دو طرف بر سر سوریه، جایی که ارتش‌های هر دو طرف فعال هستند، صورت گرفت.

ترکیه روز چهارشنبه آنچه را که «اتهامات غیرقابل قبول» اسرائیل در مورد موقعیت نظامی خود در سوریه نامید، پس از آنکه اسرائیل اعلام کرد سوریه در آستانه اجازه دادن به نیرو‌های ترکیه برای استقرار در آنجا است، قاطعانه رد کرد.

ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو را دارد و به عنوان یکی از متحدان اصلی سوریه است، اسرائیل را به تلاش برای بی‌ثبات کردن سوریه و تضعیف دولت جدید آن متهم می‌کند و بار‌ها خواستار فشار و اقدامات بین‌المللی بر اسرائیل برای احترام به تمامیت ارضی سوریه شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت که اسرائیل پیش از حمله به سوریه هشدار داده بود که اجازه حضور ترکیه در پایگاه را ندهد. نتانیاهو روز چهارشنبه گفت: «پیام ما بسیار واضح بود. این کار را نکنید. حدس می‌زنم آنها پیام را کاملاً درک نکرده‌اند.»

الشیبانی، وزیر دفاع دولت موقت سوریه گفت که اسرائیل هیچ توجیه موجهی برای بمباران ندارد.

وی افزود که افسران نظامی ترکیه به عنوان بخشی از آموزش و همکاری نظامی گسترده‌تر از این پایگاه بازدید کرده‌اند. او هرگونه افزایش حضور نظامی ترکیه را تکذیب کرد و گفت که این تأسیسات عمدتاً خالی است و هنوز عملیاتی نشده است.

سال گذشته، ترکیه و اسرائیل - که آنها نیز بر سر جنگ غزه به شدت با هم اختلاف دارند - یک خط ارتباطی برای جلوگیری از هرگونه حادثه در سوریه ایجاد کردند.

تام باراک، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور سوریه و عراق، پس از حملات روز سه‌شنبه به رویترز گفت که واشنگتن در تلاش برای ایجاد یک مکانیسم کاهش تنش بین اسرائیل، ترکیه و سوریه است.

الشیبانی گفت که سوریه همچنان پذیرای مذاکره با اسرائیل در مورد کاهش تنش است. وی افزود که دو طرف در طول یک سال مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده، پیشرفت قابل توجهی در جهت دستیابی به یک توافق امنیتی داشته‌اند، اما اسرائیل بعداً از تعهدات خود عقب‌نشینی کرد و این توافق اجرا نشد.

الشیبانی گفت که هر توافقی در آینده باید نگرانی‌های امنیتی هر دو طرف را در نظر بگیرد و به حاکمیت سوریه احترام بگذارد و هشدار داد که ادامه عملیات نظامی اسرائیل بی‌ثباتی منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.

منبع: رویترز