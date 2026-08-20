باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته المپیک بحرین اسامی دو کشتی‌گیر مطرح خود را برای حضور در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی (ناگویا، ژاپن) اعلام کرد. احمد تاج‌الدینوف، قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس و قهرمان جهان، به همراه علی‌بیگ علی‌بیگوف، دیگر مدال‌آور جهانی در ترکیب تیم کشتی بحرین قرار گرفتند.

تاج‌الدینوف که در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی می گیرد، در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ (هانگژو، چین) موفق به کسب مدال طلا شد و حالا به دنبال تکرار این موفقیت است. او همچنین در المپیک پاریس ۲۰۲۴ به مدال طلا دست یافت و یکی از برترین کشتی‌گیران جهان محسوب می‌شود. علی‌بیگوف در ۶۵ کیلوگرم نیز از مدعیان جدی مدال در وزن خود است.

پیشتر آرش یوشیدا قهرمان ژاپنی در این وزن نیز عنوان کرده بود به دنبال تکرار طلا در این وزن است. همچنین امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال برنز المپیک نماینده ایران در ۹۷ کیلوگرم خواهد بود چرا که قرار است حسن یزدانی تنها در مسابقات جهانی شرکت کند.

جزئیات بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از شنبه ۲۸ شهریور در ناگویا (ژاپن) برگزار خواهد شد. بیش از ۱۱ هزار ورزشکار از ۴۵ کشور عضو شورای المپیک آسیا (OCA) در ۴۶۳ رویداد در ۴۳ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت. مسابقات کشتی نیز در مرکز ورزشی اینائه برگزار می‌شود.

بحرین از سال ۱۹۷۴ در بازی‌های آسیایی شرکت کرده و این چهاردهمین حضور آنها در این رقابت‌ها خواهد بود.

منبع: ایسنا