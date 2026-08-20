معاون وزیر نیرو با بازدید از یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه تجهیزات اندازه‌گیری برق در استان البرز، از ظرفیت تولید سالانه ۶ میلیون دستگاه کنتور هوشمند این مجموعه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - تابع‌جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو، به همراه مدیرعامل شرکت توانیر و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز، در اردیبهشت ماه از یک شرکت دانش‌بنیان پیشرو در زمینه طراحی و تولید تجهیزات اندازه‌گیری برق، کنتورهای دیجیتال و هوشمند در استان البرز بازدید کردند.

تکیه بر توان تحقیق و توسعه داخلی، منجر به ایجاد قطب تولید تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند در استان البرز شده است؛ به‌طوری که مجموعه‌های دانش‌بنیان کشور اکنون با ظرفیت تولید سالانه ۶ میلیون دستگاه کنتور دیجیتال، گامی بلند در جهت مدیریت هوشمند مصرف انرژی و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی برداشته‌اند.

در جریان این بازدید، معاون وزیر نیرو در جریان ظرفیت‌های فناورانه و دستاوردهای این مجموعه قرار گرفت. این شرکت با تکیه بر توان تحقیق و توسعه (R&D) داخلی، تمامی مراحل طراحی و تولید از جمله قطعات، مدارات الکترونیکی، سخت‌افزار و نرم‌افزار تجهیزات اندازه‌گیری را در داخل کشور انجام می‌دهد.

این مجموعه دارای ظرفیت تولید سالانه بالغ بر ۶ میلیون دستگاه انواع کنتور دیجیتال و هوشمند برق است که نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات ایفا می‌کند.

در ادامه این بازدید، نشستی با مدیران این شرکت برگزار شد که در آن درباره کاربردهای تجهیزات هوشمند در صنعت برق گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت. از جمله قابلیت‌های کلیدی این تجهیزات که در نشست بررسی شد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

* پایش و قرائت از راه دور (Remote Reading)

* کنترل بار مصرفی و امکان قطع و وصل از راه دور

* قابلیت اتصال و قرائت کنتورهای آب و گاز در برخی مدل‌ها

این ویژگی‌ها امکان توسعه زیرساخت‌های اندازه‌گیری هوشمند، پایش دقیق‌تر مصرف و مدیریت بهینه انرژی را در سطح کشور فراهم می‌آورد.

برچسب ها: مصرف برق ، شرکت دانش بنیان
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