معتمدی با انتقاد از کمبود آثار فاخر در بازار موسیقی و نبود نهادهای حامی هنرمندان، راهکار مقابله با تولیدات سطحی را تولید اثر خوب برای افزایش قدرت انتخاب جامعه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - محمد معتمدی خواننده نام آشنا کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون  فعالیت‌های اخیر خود و وضعیت موسیقی کشور گفت: خود من دو سه سالی است که متاسفانه کنسرت نداشتم. دلایل مختلف و شرایط گوناگونی در این مدت وجود داشته، اما خب عزیزان کار می‌کنند و فعالیت دارند.

وی با اشاره به کیفیت آثار تولیدی افزود: بعضی از عزیزانی که کار می‌کنند، واقعاً کار‌های خوبی ارائه می‌دهند. بعضی‌ها نیز از جنبه محتوا و ادبیات، شاید چندان خوب نباشند و حتی گاهی مخرب هم باشند.

معتمدی در ادامه، راهکار خود را برای بهبود این شرایط چنین بیان کرد: هیچ‌گاه راهکار حذف، ممیزی، تنبیه یا سانسور را راهگشا نمی‌دانم، چرا که حتی نتیجه معکوس خواهد داد. اگر سیاست‌های ممیزی هم وجود دارد، باید اصل بر تولید و عرضه اثر خوب باشد تا جامعه قدرت انتخاب داشته باشد و سواد بصری و شنیداری مردم بالا برود.

این خواننده با انتقاد از کمبود آثار فاخر در بازار موسیقی تصریح کرد: در حال حاضر اثر خوب کم تولید می‌شود و در مقابل، آثاری فست‌فودی یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آثار بی‌خاصیت و سطحی از نظر ادبیات، زیاد تولید می‌شوند و عملاً قدرت انتخاب از جامعه گرفته می‌شود.

معتمدی تأکید کرد که خود هنرمندان باید متولی تولید آثار ارزشمند شوند و گفت: به نظرم باید خود هنرمندان موسیقی، به ویژه جوانان مستعد، تولید را در دست بگیرند. در این برهه تاریخی، شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران به اندازه الان هنرمند موسیقی در رده‌های سنی ۶۰ سال (که سن پختگی هنر است) نداشته‌ایم، اما این استعداد‌ها امکان حمایت برای تولید و روی صحنه رفتن ندارند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی تولید موسیقی افزود: اگر هنر خوب و موسیقی فاخر بخواهد روی صحنه برود، در همان وهله اول - یعنی کرایه سالن - به موسیقی گیشه و بازار می‌بازد و متأسفانه هیچ نهاد حمایتی برای موسیقی وجود ندارد.

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خواننده کشورمان در بخش دیگری از سخنانش، به نقش استراتژیک موسیقی اشاره کرد و گفت: توجه به موسیقی به عنوان مهم‌ترین بستر ادبیات، و ادبیات به عنوان مهم‌ترین بستر فرهنگ، باور، اعتقاد و هویت یک جامعه، نقش وجودی و استراتژیک دارد. ما از ابتدای جنگ تا الان، در حد استطاعت، آثاری تولید کردیم با این امید که تأثیرگذار باشیم و در روند اتفاقاتی که برای کشورمان می‌افتد و در دل و احساسات جامعه جاری است، هماهنگ حرکت کنیم تا بتوانیم نقطه‌ای هرچند کوچک در حوزه فرهنگ و نزدیکی دل‌ها و انسجام ایجاد کنیم.

معتمدی در پایان با اشاره به فعالیت‌های جاری خود اظهار داشت: الان کامپیوتر استودیو پر از کار است و مشغول تکمیل و میکس هستیم. هر کدام که آماده شود، تقدیم خواهد شد. من فکر می‌کنم ما چند هنرمند هستیم که در حوزه کار‌های میهنی فعال بوده‌ایم و شرمنده نیستیم که از این حنجره، کم‌کاری برای کشورمان کرده باشیم. تلاش خودمان را انجام داده‌ایم.

برچسب ها: محمد معتمدی ، خواننده سنتی ایران ، برگزاری کنسرت
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