باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رامین کاشف آذر مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از برقراری و افزایش پروازهای خارجی در این فرودگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر به‌طور میانگین روزانه بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ پرواز خارجی در فرودگاه امام خمینی انجام می‌شود.

کاشف‌آذر با اشاره به ازسرگیری و توسعه پروازهای خارجی اظهار کرد: در حال حاضر پروازهای خارجی در فرودگاه امام خمینی برقرار است و پروازهای کشور ترکیه، از جمله استانبول، در حال انجام است.

وی افزود: علاوه بر پروازهای ترکیه، پروازهای مربوط به عتبات عالیات، چین و کشورهای جنوب شرق آسیا نیز به‌صورت روزانه در فرودگاه امام خمینی انجام می‌شود.