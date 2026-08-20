مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: پیگیری برقراری پروازهای خارجی هستیم و روز گذشته هم تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی خارجی از آسمان ایران عبور کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رامین  کاشف آذر مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از برقراری و افزایش پروازهای خارجی در این فرودگاه خبر داد و گفت: در حال حاضر به‌طور میانگین روزانه بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ پرواز خارجی در فرودگاه امام خمینی انجام می‌شود.

 کاشف‌آذر با اشاره به ازسرگیری و توسعه پروازهای خارجی اظهار کرد: در حال حاضر پروازهای خارجی در فرودگاه امام خمینی برقرار است و پروازهای کشور ترکیه، از جمله استانبول، در حال انجام است.

وی افزود: علاوه بر پروازهای ترکیه، پروازهای مربوط به عتبات عالیات، چین و کشورهای جنوب شرق آسیا نیز به‌صورت روزانه در فرودگاه امام خمینی انجام می‌شود.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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