دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: کشت خشخاش بر اساس قانون صراحتاً ممنوع است و هیچ بحثی در ستاد درباره کشت خشخاش وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ذوالفقاری، در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های کشور، با اشاره به مقاومت و ایستادگی مردم ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: مردم ایران در سطوح مختلف در این آزمون بزرگ نقش‌آفرینی کردند و با مقاومت و انسجام خود اجازه ندادند دشمنان به اهدافی که در این جنگ ظالمانه دنبال می‌کردند، دست پیدا کنند.

وی با قدردانی از عملکرد دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌ها افزود: خوشبختانه در جریان جنگ ۴۰ روزه، با تدبیر و مدیریت مناسب استان‌ها، حادثه جانی برای مددجویان و کارکنان نداشتیم و خسارت‌های مادی قابل توجهی نیز متوجه مجموعه‌های ستاد نشد.

ذوالفقاری با اشاره به هدف دشمن برای ایجاد اختلال در نظام اداری کشور تصریح کرد: دشمن به دنبال آن بود که سیستم‌های اداری کشور را مختل و ناکارآمد کند، اما همکاران در ستاد و استان‌ها با انجام وظایف خود اجازه ندادند حالت رهاشدگی مورد انتظار دشمن شکل بگیرد.

وی افزود: در برخی استان‌ها حتی مراکز موضوع ماده ۱۶ هدف قرار گرفتند، اما با تدابیر اتخاذشده، در استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی و خوزستان حادثه‌ای برای مددجویان و کارکنان رخ نداد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه اجرای برنامه باید محور فعالیت ستاد و استان‌ها باشد، گفت: هر کاری که قرار است در سال ۱۴۰۶ انجام دهیم، باید از هم‌اکنون آغاز شود و برنامه‌ریزی آن با مشارکت دفتر برنامه‌ریزی انجام گیرد.

وی افزود: مدیران باید برای برنامه سالانه خود وقت بگذارند و کلمه‌به‌کلمه آن را بررسی کنند؛ زیرا اگر برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، دیگر لازم نیست مدیران هر روز تصمیم جدیدی بگیرند یا روش کار را تغییر دهند.

ذوالفقاری ادامه داد: وقتی مبنای فعالیت فقط جلسه و تصمیم‌های متعدد باشد، هم در تصمیم‌ها تعارض و تناقض ایجاد می‌شود و هم وقت زیادی صرف خواهد شد؛ ضمن اینکه در پایان نیز امکان ارزیابی دقیق عملکرد وجود نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: برنامه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مسیر یک‌ساله فعالیت را مشخص و در پایان، امکان ارزیابی میزان اجرای آن را فراهم کند.

ذوالفقاری با اشاره به ضرورت پیشگیری از هر میزان کشت غیرمجاز گفت: تلاش‌های خوبی در برخی استان‌ها انجام شده و بعضی استان‌ها به‌طور کامل از کشت غیرمجاز جلوگیری کرده‌اند.

وی تأکید کرد: کشت خشخاش بر اساس قانون صراحتاً ممنوع است و هیچ بحثی در ستاد درباره کشت خشخاش وجود ندارد.

دبیرکل ستاد افزود: آنچه مطرح و تصویب شده، موضوع کشت شقایق الیفرا برای تأمین نیازمندی‌های مختلف کشور است که طرح آن تصویب، آیین‌نامه آن تهیه و دستورالعمل مربوط نیز ابلاغ شده است.

توسعه مراکز امید و زندگی فقط بر اساس نقشه مصوب

وی درباره مراکز امید و زندگی نیز گفت: در این زمینه باید کاملاً نظام‌مند عمل کنیم و توسعه این مراکز به‌تدریج و متناسب با تأمین منابع در مرکز و استان‌ها انجام شود.

ذوالفقاری تأکید کرد: هرگونه احداث مرکز امید و زندگی بدون نقشه مصوب ممنوع است و نباید منابع کشور را هدر دهیم.

وی افزود: اگر بر اساس نقشه و برنامه مصوب حرکت کنیم، منابع هدر نخواهد رفت و این مراکز می‌توانند در آینده، علاوه بر کارکرد اصلی خود، برای گروه‌هایی مانند زنان سرپرست خانوار فاقد شغل یا جوانان جویای کار نیز مورد استفاده قرار گیرند.

تشریح گروه‌بندی جدید در طرح تحول درمان

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن طرح تحول درمان اظهار کرد: این طرح از تصمیمات محوری ستاد است و نباید در اجرای آن وقفه ایجاد شود.

وی با اشاره به نگرانی برخی درمانگران و صاحبان کلینیک‌ها گفت: در طرح جدید تحول درمان، افراد مبتلا به اعتیاد در پنج گروه قرار می‌گیرند؛ یک گروه در حوزه پیشگیری اولیه و دو گروه شامل افراد دارای اعتیاد خفیف و متوسط، باید در مراکز درمانی به سمت درمان قطعی هدایت شوند.

وی افزود: گروه دیگر، افرادی هستند که اعتیاد شدید و طولانی‌مدت دارند و در شرایط فعلی قادر به ترک نیستند؛ برای این گروه، مدیریت مصرف پیش‌بینی شده تا به‌تدریج از مصرف پرخطر به کم‌خطر برسند.

ذوالفقاری ادامه داد: گروه پنجم شامل افراد دارای اعتیاد شدید و پرخطر است که برای آنها مراکز امید و زندگی و مراکز کاهش آسیب (DIC) پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر تصمیمی برای اجرای طرح کاهش آسیب در کلینیک‌های درمانی گرفته نشده است.

اطمینان‌بخشی به درمانگران و مراکز بستری

ذوالفقاری گفت: این طرح پس از بیش از یک سال بررسی و با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و مسئولان وزارت بهداشت و درمان نهایی شده و در آینده نزدیک برای تصویب مطرح خواهد شد.

وی تأکید کرد: درمانگران و صاحبان کلینیک‌ها نباید نگران باشند و مراکز بستری که در سال‌های گذشته فعالیت داشته‌اند، باید فعالیت خود را در چارچوب پروتکل‌های تعیین‌شده ادامه دهند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: اگر مقرر شود مجوز مراکز توسط وزارت بهداشت صادر شود، نباید وقفه‌ای در فعالیت آنها ایجاد شود و فرآیند صدور مجوز باید با هماهنگی لازم و در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

منبع: ستاد مواد مخدر