با دستور مرجع قضایی یک واحد تولیدی مواد غذایی واقع در ناحیه صنعتی سیرو به دلیل رهاسازی فاضلاب خام و بدون تصفیه در محیط پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم کاکایی در سخنانی اظهار داشت: در پی پایشهای مستمر کارشناسان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان کهک، یک واحد تولیدی مواد غذایی واقع در ناحیه صنعتی سیرو به دلیل رهاسازی فاضلاب خام و بدون تصفیه در محیط، با دستور مرجع قضایی پلمب شد.
وی در ادامه افزود: این واحد با تخلیه مستقیم فاضلاب خام و تصفیهنشده به محیط اطراف، علاوه بر ایجاد آلودگی خاک و منابع آب، سلامت عمومی را تهدید کرده بود که پس از صدور اخطاریههای لازم و تعیین مهلت قانونی برای رفع آلایندگی، به دلیل بیتوجهی به تعهدات محیطزیستی، با دستور قضایی پلمب شد.
وی در پایان با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضایی، این واحد متخلف تا زمان اجرای کامل سامانه تصفیه فاضلاب و رفع کامل آلایندگی، اجازه فعالیت نخواهد داشت، تصریح کرد: نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی شهرستان کهک با جدیت ادامه داشته و با هرگونه تخلف زیستمحیطی که سلامت شهروندان و منابع طبیعی را به خطر بیندازد، برخورد قانونی خواهد شد.
منبع:محیط زیست قم