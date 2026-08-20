باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از ۲۹ مرداد تا اول شهریور در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، برگزار میشود.
برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۹ مردادماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق
جمعه ۳۰ مردادماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان روز نخست
شنبه ۳۱ مردادماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان روز دوم
یکشنبه اول شهریورماه:
ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات ردهبندی و فینال اوزان فوق