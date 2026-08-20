برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

جمعه ۳۰ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان روز نخست

شنبه ۳۱ مردادماه:

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان روز دوم

یکشنبه اول شهریورماه:

ساعت ۱۷:۴۵ تا ۱۹:۱۵: مسابقات شانس مجدد اوزان ۷۰، ۷۴، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان فوق