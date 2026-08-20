سخنگوی سپاه با اشاره به توان موشکی ایران گفت: قدرت تخریب سر‌های جنگی به‌کار رفته در موشک‌های سپاه بسیار فراتر از نمونه‌های استفاده‌شده در جنگ‌های پیشین است و اگر جنگی آغاز شود، تسلیحات ما در تمامی ابعاد با گذشته متفاوت خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «حسین محبی» درباره توان تسلیحاتی کشورمان و تقویت سر جنگی موشک‌های ایرانی پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم اظهار داشت: ما روزبه‌روز در حوزه تمامی تسلیحات جنگی در حال پیشرفت هستیم و سلاح‌هایمان را دقیق‌تر، مخرب‌تر و فناورانه‌تر تولید می‌کنیم.

سردار محبی ادامه داد: اگر جنگی مجدد آغاز شود، قطعاً تسلیحات ما با گذشته متفاوت خواهد بود؛ این تفاوت می‌تواند در نسل کلاهک، دقت اصابت، برد موشک‌ها یا هر زمینه دیگری نمود پیدا کند.

سخنگوی سپاه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز در تولید و توسعه تسلیحات توقفی نداشته است، تصریح کرد: ما هر روز در حال پیشرفت هستیم و هر احتمالی در این زمینه قابل تصور است.

وی همچنین درباره توانمندی انصارالله یمن در برابر متجاوزان سعودی گفت: اکنون بیش از دو سال است که رژیم اشغالگر قدس در غزه مشغول جنگ است و هنوز نتوانسته آسیب جدی به حماس وارد کند؛ لذا عربستان که توانمندی نظامی آن کمتر از رژیم صهیونی است، چگونه ممکن است که بتواند از عهده انصارالله و رزمندگان یمنی برآید؟ این امکان‌پذیر نیست.

سردار محبی با تأکید بر اینکه هر ملتی در دفاع از موجودیت و داشته‌های خود تلاش می‌کند و خود را توانمند می‌بیند، افزود: در این عرصه قطعاً عربستان قادر نخواهد بود یمن و انصارالله را مهار کند و از گزند حملات آن‌ها در امان بماند؛ همچنان‌که طی روزهای گذشته، شاهد بودیم هر اندازه که عربستان حمله می‌کند، چندین برابری آن ضربه می‌خورد.

سخنگوی سپاه در پایان عنوان کرد: این توانمندی که انصارالله یمن در طول سال‌ها کسب کرده، روزبه‌روز در حال افزایش است و مقاومت یمن مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه می‌دهد.

 
 
برچسب ها: قدرت ایران ، تسلیحات نظامی ، موشک های ایران
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