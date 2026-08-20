شرکت گاز قم در اطلاعیه‌ای از قطعی ۱۲ ساعته جریان گاز فردا جمعه ۳۰ مرداد ماه در برخی مناطق استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شرکت گاز استان قم آمده است: به اطلاع مشترکین گرامی می‌رساند، به منظور انجام عملیات تعمیرات شبکه‌های گازرسانی، جریان گاز مشترکین ذیل در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ قطع خواهد شد: 

 خیابان رسالت، حدفاصل کوچه‌های شماره ۲۷ الی ۳۹ و تمامی فرعی‌های منشعب

 بلوار جمهوری اسلامی، حدفاصل کوچه‌های شماره ۲۰ الی ۴۲ و تمامی فرعی‌های منشعب

 بلوار عطاران، حدفاصل بلوار جمهوری تا خیابان رسالت و تمامی فرعی‌های منشعب

 بلوار شهید محمودنژاد، حدفاصل خیابان رسالت تا بلوار جمهوری و تمامی فرعی‌های منشعب

با توجه به قطع گاز در این منطقه از مشترکین عزیز منطقه خواهشمند است ضمن حفظ شکیبایی از دستکاری تجهیزات گاز جدا خودداری کرده و از تماس‌های غیر ضروری با مرکز امداد شرکت گاز خودداری فرمایند.

برچسب ها: قطعی گاز ، شرکت گاز قم
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