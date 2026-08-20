باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه از آمریکا خواست تا تعرفههای بخش ۲۳۲ بر پهپادها و قطعات مرتبط را لغو کند و واشنگتن را به حمایتگرایی متهم کرد و استدلال کرد که چنین اقداماتی به منزله «یکجانبهگرایی و حمایتگرایی است که تحت پوشش «امنیت ملی» اجرا میشود.»
این وزارتخانه تأکید کرد که صادرات پهپادهای چینی به آمریکا «در درجه اول در کاربردهای غیرنظامی» از جمله کشاورزی، بازرسی تجهیزات و سرگرمی استفاده میشود و توضیح داد که این تعرفهها «مفهوم امنیت ملی را بیش از حد گسترش میدهند»، علیه محصولات چینی تبعیض قائل میشوند و «به شدت به منافع شرکتهای چینی آسیب میرسانند.»
علاوه بر این، پکن هشدار داد که این عوارض، تولید و زنجیره تأمین پهپادهای جهانی را مختل کرده و رقابت عادلانه را تضعیف میکند و از واشنگتن خواست تا فوراً مفاد مربوطه را لغو کند.
منبع: رویترز