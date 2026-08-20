باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی، با اشاره به افزایش مصرف بنزین در کشور گفت: میزان مصرف بنزین در یک ماه گذشته به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی و در صورت بازگشت کشور به وضعیت عادی، انتظار می‌رفت مصرف بنزین به حدود ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون لیتر در روز برسد.

وی با بیان اینکه کاهش مصرف فعلی را باید در شرایط اقتصادی و همچنین مدیریت تقاضا تحلیل کرد، افزود: اکنون باید علاوه بر حل مسائل بحرانی، برای مدیریت نیازهای آینده نیز برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم.

میرزایی ادامه داد: بخشی از آمارها از افزایش حدود ۱۰ میلیون لیتری تولید بنزین با استفاده از ظرفیت‌های موجود حکایت دارد، اما اگر زیرساخت‌های سخت‌افزاری تولید بنزین و ظرفیت پالایشی توسعه پیدا نکند، تداوم این روند نیازمند سرمایه‌گذاری خواهد بود.

معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی با اشاره به اهمیت افزایش کیفیت خودروها و کاهش مصرف سوخت اظهار کرد: افزایش تولید بنزین به تنهایی راه‌حل مسئله نیست و باید همزمان روی کیفیت و بهره‌وری خودروها نیز کار شود. در حال حاضر خودروهایی داریم که مصرف انرژی بالایی دارند و این موضوع فشار قابل توجهی به بخش سوخت کشور وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه آمار دقیق جابه‌جایی مسافر و بار و میزان مصرف واقعی سوخت در بخش حمل‌ونقل به دلیل ضعف در کیفیت داده‌های موجود به‌طور کامل قابل اتکا نیست، گفت: با این حال، ناچاریم دست‌کم بخشی از نیاز کشور، حدود ۱۵ درصد، را از محل واردات تأمین کنیم.

میرزایی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در بازار جهانی سوخت افزود: فارغ از تحولات مربوط به جنگ اوکراین، محدودیت‌هایی برای واردات ایجاد شده و باید برنامه‌ریزی لازم برای تأمین سوخت تا پایان دوره محدودیت‌ها و استفاده مناسب از ذخایر انجام شود.

وی تأکید کرد: ذخایر سوخت اساساً برای شرایط خاص و کوتاه‌مدت و عبور از بحران در نظر گرفته شده‌اند و نباید به‌گونه‌ای مصرف شوند که برداشت از ذخایر به یک رویه بلندمدت تبدیل شود. متأسفانه در چهار سال گذشته شاهد وضعیتی بوده‌ایم که ذخایر کشور به‌صورت مستمر در شرایط قرمز قرار داشته‌اند و اکنون این وضعیت در حال بحرانی‌تر شدن است.

معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی درباره چرایی قرار گرفتن موضوع بنزین در مرکز توجه سیاست‌گذاری‌های انرژی گفت: مسئله بنزین به دلیل آثار مستقیم و سریع آن بر جامعه، یکی از حساس‌ترین بخش‌های حوزه انرژی است. هرگونه تغییر در این حوزه می‌تواند بلافاصله آثار اقتصادی و اجتماعی خود را نشان دهد.

میرزایی با اشاره به برنامه‌های سازمان بهینه‌سازی انرژی اظهار کرد: از ابتدای تأسیس سازمان، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بخش قابل توجهی از توان نیروهای تخصصی را به خود اختصاص داده، تهیه یک برنامه جامع برای بهینه‌سازی انرژی بوده است. در ابتدا قرار نبود کار را از بنزین یا نفت آغاز کنیم، اما شرایط موجود ما را وارد «استخر واقعیت» کرده است و احتمالاً چاره‌ای نداریم جز اینکه مسئله بنزین را در اولویت قرار دهیم و اجرای برنامه‌ها را جلو بیندازیم.

وی هشدار داد: اگر از هم‌اکنون برای اصلاح وضعیت مصرف انرژی اقدام نکنیم، با چشم باز وارد بحران زمستان خواهیم شد و در آن شرایط، مدیریت مسئله گاز بسیار دشوارتر خواهد بود.

میرزایی در پایان گفت: در شرایط فعلی، وضعیت انرژی کشور بحرانی است و باید همزمان با مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت، اصلاحات ساختاری و برنامه‌های بلندمدت برای کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و تأمین پایدار انرژی را دنبال کنیم.