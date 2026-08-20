بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه کمیسیون نام‌گذاری معابر و اماکن شورای اسلامی شهر تهران، نام ایستگاه مترو «شهید باقری» به «شهیدان باقری» تغییر یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، هادی زند گفت: این تصمیم در راستای یکسان‌سازی نام‌گذاری‌ها و با توجه به نام بزرگراه «شهیدان باقری» اتخاذ شده است تا میان این ایستگاه و بزرگراه مجاور آن، هماهنگی معنایی ایجاد شود.

وی بیان کرد: ایستگاه مترو شهیدان باقری که در نیمه شرقی خط ۲ شبکه مترو تهران واقع شده است، در تقاطع بزرگراه شهید سلیمانی (رسالت سابق) و بزرگراه شهیدان باقری قرار دارد. این ایستگاه در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

زند عنوان کرد: اقدامات اجرایی برای این تغییر نام نهایی شده و تابلوهای راهنما و سر درب‌های ورودی این ایستگاه، با عنوان جدید «شهیدان باقری» نصب شده است.

 غلامحسین افشردی متولد ۲۵ اسفند ۱۳۳۴ معروف به حسن باقری، روزنامه‌نگار ایرانی و یک نظامی بود که در خلال جنگ ایران و عراق به‌عنوان جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد. او از فرماندهان ارشد سپاه در عملیات طریق‌القدس، عملیات فتح‌المبین، عملیات رمضان و عملیات بیت‌المقدس بود و نقشی کلیدی در آزادسازی خرمشهر داشت. حسن باقری در ۹ بهمن‌ماه ۱۳۶۱ پیش از آغاز عملیات والفجر مقدماتی، به‌همراه گروهی از اعضای سپاه پاسداران، در حال انجام عملیات شناسایی در منطقه فکه و در سنگر دیده‌بانی بود که مورد اصابت گلوله خمپاره قرار گرفت و به درجه شهادت نائل شد.

همچنین محمدحسین افشردی متولد ۱۲ آبان ۱۳۳۹ معروف به محمد باقری برادر کوچک‌تر حسن باقری سرلشکر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ به‌عنوان سومین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد که در سحرگاه روز جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، طی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، در منزل مسکونی خود مورد هدف قرار گرفت و به درجه شهادت نائل شد.

گفتنی است این اقدام در راستای تکریم مقام شامخ شهیدان و انطباق تابلوهای شهری با مصوبات شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته است.

برچسب ها: شهید باقری ، ایستگاه مترو
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