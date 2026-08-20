کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ صبح امروز با رقابت ۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب قمی آغاز شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -نماینده سازمان سنجش در استان  قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور صبح امروز با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد.

عباس حبیب زاده با بیان اینکه در استان قم ۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب با یکدیگر رقابت می‌کنند افزود: از این تعداد داوطلب، ۶۵ درصد خانم و ۳۵ درصد آقا هستند. 

وی گفت: عصر امروز داوطلبان گروه آزمایشی هنر و زبان خارجی و صبح فردا هم داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حبیب زاده افزود: نتایج اولیه آزمون تا پایان شهریورماه اعلام می‌شود.

برچسب ها: کنکور ، آزمون سراسری
خبرهای مرتبط
آغاز کنکور کارشناسی ارشد در قم با رقابت بیش از ۱۲ هزار داوطلب
۶۵ درصد داوطلبان کنکور در قم بانوان هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پلمب واحد آلاینده مواد غذایی در شهرستان کهک به دلیل رهاسازی فاضلاب
قطعی ۱۲ ساعته جریان گاز فردا جمعه در برخی مناطق قم
آغاز رقابت بیش از ۱۶ هزار داوطلب قمی در کنکور سال ۱۴۰۵ از امروز
آخرین اخبار
آغاز رقابت بیش از ۱۶ هزار داوطلب قمی در کنکور سال ۱۴۰۵ از امروز
قطعی ۱۲ ساعته جریان گاز فردا جمعه در برخی مناطق قم
پلمب واحد آلاینده مواد غذایی در شهرستان کهک به دلیل رهاسازی فاضلاب
معاون وزیر کشور: از ظرفیت خالی صنایع برای رونق تولید استفاده شود
آیین چهلم تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم بانوی کرامت برگزار شد
انتشار تصویری از حضور رهبر شهید در حرم حضرت معصومه(س)
دلسوختگان قم در نخستین گام لیگ برتر فوتسال به مصاف پالایشگاه نفت شازند می‌رود
پوشش امدادی مراسم اربعین رهبر شهید در حرم حضرت معصومه(س)
آخرین وضعیت طرح فرودگاه بین المللی قم
سال‌ها باید بگذرد تا ابعاد شخصیت علمی، سیاسی و حکمرانی امام شهید شناخته شود
ایمن‌سازی ۹ دهانه پل در آزادراه قم ـ تهران
تاکید دادستان قم بر تسریع در مرمت و ساماندهی بافت تاریخی