کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ صبح امروز با رقابت ۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب قمی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -نماینده سازمان سنجش در استان قم در گفتگو با خبرنگاران گفت: آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور صبح امروز با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی آغاز شد.

عباس حبیب زاده با بیان اینکه در استان قم ۱۶ هزار و ۷۵۷ داوطلب با یکدیگر رقابت می‌کنند افزود: از این تعداد داوطلب، ۶۵ درصد خانم و ۳۵ درصد آقا هستند.

وی گفت: عصر امروز داوطلبان گروه آزمایشی هنر و زبان خارجی و صبح فردا هم داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

حبیب زاده افزود: نتایج اولیه آزمون تا پایان شهریورماه اعلام می‌شود.