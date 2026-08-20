روابط عمومی پالایشگاه تهران گفت:انتشار دود غلیظ در آسمان جنوب تهران ناشی از وقوع سانحه برای ۲ دستگاه تانکر در محل بارگیری نفت سفید پالایشگاه تهران و آتشسوزی متعاقب آن بوده است.
براساس این گزارش بلافاصله پس از وقوع حادثه نیروهای عملیاتی و آتشنشانی وارد عمل شدند و حریق در کوتاهترین زمان ممکن مهار و بهطور کامل اطفا شد.
در پی این حادثه یک نفر دچار مصدومیت سطحی شد که اقدامات درمانی لازم برای وی بهصورت سرپایی انجام گرفت و حادثه تلفات جانی نداشت.
آتشسوزی مهار شده و بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت وقوع سانحه در حال انجام است و نتیجه بررسیها متعاقباً اعلام می شود.