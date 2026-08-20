باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - قربانعلی ولی‌زاده فرماندار بابلسر گفت: در هفته دولت ۱۴۹ پروژه با اعتبار بیش از ۲/۵ همت در شهرستان گشایش، بهره‌برداری و یا کلنگ‌زنی می‌شود.

او افزود: ۵۰ پروژه در حوزه شهری و ۹۹ پروژه در حوزه روستایی شهرستان بابلسر آماده گشایش است.

ولی زاده با بیان اینکه، شهرستان بابلسر بالاترین نرخ اجرای طرح هادی در حوزه عمران روستایی را دارد، گفت: ۹۱ پروژه اجرای طرح هادی با اعتبار بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان در هفته دولت گشایش می‌یابد.

فرماندار بابلسر در ادامه افزود: بخش قابل توجهی از پروژه‌های هفته دولت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده است.

ولی زاده گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز افزایش حضور بخش خصوصی در پروژه‌های شهرستان شده است. هرجا به سراغ مردم رفتیم و از ظرفیت آنها استفاده کردیم، موفق بودیم. مسئولان باید در کنار و همراه مردم باشند.

او جوانی جمعیت و فرزندآوری از دغدغه‌ها و اولویت‌های جدی حاکمیت و دولت اعلام کرد و افزود: در آستانه هفته دولت، نخستین پروژه بابلسر در حوزه درمان و سلامت شهروندان با عنوان کلینیک درمان ناباروری در بیمارستان حضرت زینب (س) به بهره‌برداری رسید.