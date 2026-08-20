شبکه بانکی طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۴ هزار و ۵۲ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹.۱ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۴۰۵۲۲.۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۶۵۶۱.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۹.۱ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱۰۶۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۹۴۵۵.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

گفتنی است تسهیلات پرداختی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۳۶۹۴.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۳۹۶۰.۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۶۵۰۷.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۱۴۵.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

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سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ معادل ۱۲۱۵۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۵.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۶۵۰۷.۲ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۳۲۱۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۲۱۵۳.۳ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ می‌باشد.

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۷۵۶۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۳۳۲.۶ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۷۸۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۳ درصد به ۲۴.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. 

برچسب ها: پرداخت تسهیلات ، تسهیلات بانکی ، بانک مرکزی
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