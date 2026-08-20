رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: والدین باید از خوددرمانی بیماری کودکانشان پرهیز کرده و با بروز هر عارضه‌ای به پزشک مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم سالانه بزگداشت دکتر فخرالدین الدین قوامی گفت: علائم ساده در بین کودکان می تواند شروع کننده بیماری های خطرناک باشند.

وی ادامه داد: والدین باید از خود درمانی بیماری کودکانشان پرهیز کرده و با بروز بیماری در فرزندشان به پزشک مراجعه کنند. 

رئیس کرمی تاکید کرد: شایع ترین بیماری ها در بین کودکان در این همایش با هدف تشخیص دقیق و سریع تر بررسی شده است. انواع بیماری های عفونی و التهابی سبب بروز تب و ضایعات پوستی در بین کودکان خواهد شد.

وی بیان کرد: آموزش خود مراقبتی و آموزش به بیماران در زمان بعد از ترخیص به خوبی داده نشده است. بیماران قلبی، گوارشی و کلیوی باید در زمینه درست مصرف کردن دارو‌ها آموزش لازم را ببینند.

رئیس کرمی تاکید کرد: معتقدیم که ارتباط بیشتر حوزه‌های بهداشت و درمان برای ارتقای سلامت مردم اثر بخش است. فرهنگ خودمراقبتی و پیشگیری باید به نحو بهتری آموزش داده شود.

 
 
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برچسب ها: درمان رایگان ، بیماری کودکان
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