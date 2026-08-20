باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محمدصادق مشایخ کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که اعطای وام اشتغال باید به موقع باشد، در غیر این صورت اثرگذاری لازم را نخواهد داشت، تصریح کرد: این که در اواسط سال هستیم و هنوز تعیین سهمیههای استانی و ملی برای پرداخت وام اشتغال صورت نگرفته است، قابل قبول نیست. هر چقدر مبالغ دیرتر به دست متقاضیان و مددجویان نهادهای حمایتی برسد، ارزش تسهیلات کمتر میشود و امکان اشتغالزایی از بین میرود.
وی ادامه داد: به ویژه وقتی قرار است مبالغ در راستای توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی به کار گرفته شود و به رفع مشکل ناترازی انرژی در کشور کمک کند، اعطای به موقع تسهیلات اهمیت بالایی دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ناترازی انرژی یکی از مشکلات جدی کشور است و باید سیاستهایی که در راستای کمک به حل این مشکل پیشبینی شده است، با جدیت اجرایی شود.
مشایخ گفت: طرح اشتغال مرتبط با به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی به صورت همزمان به توانمندسازی مددجویان و اقشار ضعیف جامعه و کمک به رفت مشکل ناترازی انرژی در کشور میانجامد. این طور سیاستها باید دقت اجرایی شوند.
وی ادامه داد: نیاز است بانک مرکزی به سرعت در راستای تعیین سهمیههای استانی و ملی وام اشتغال اقدام کند. همچنین تأمین اعتبار بانکهای عامل را انجام دهد. در غیر این صورت، امکان اجرایی کردن سیاستهای پیشبینی شده در راستای کمک به اقشار ضعیف جامعه، اشتغالزایی برای آنان و کمک به رفع مشکل ناترازی انرژی در وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: از آنجائیکه وام اشتغال قرار است در پنلهای خورشیدی به کار بیفتد، موجب تورم نمیشود و دولت نباید نگرانیای از این بابت داشته باشد.