کردستان بیش از هر چیز به فرصت نیاز دارد

باشگاه خبرنگاران جوان- کلثوم مومنی: امید کریمیان در جلسه شورای اداری و شورای عالی ورزش کردستان با حضور وزیر ورزش و جوانان، اظهار کرد: حضور وزیران و مسئولان ملی در استان باید فرصتی برای شنیدن بیواسطه مطالبات مردم و پیگیری جدی آنها در دولت باشد.
وی با بیان اینکه کردستان سرزمین فرهنگ، هنر، نجابت و میهماننوازی است، افزود: این استان با حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت، تنوع اقلیمی، منابع طبیعی، زمینهای کشاورزی، ذخایر معدنی و نیروهای جوان و توانمند، از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است؛ اما این ظرفیتها هنوز به اندازه شایسته در مسیر توسعه و رفاه مردم قرار نگرفتهاند.
رئیس مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمار بیکاری و مشکلات معیشتی، صرفاً چند عدد و شاخص اقتصادی نیست؛ این آمارها روایت زندگی جوانانی است که به دنبال کار هستند، خانوادههایی است که با دشواری معیشت روبهرو هستند و کشاورزان و کارگرانی است که انتظار دارند حاصل تلاششان به رونق اقتصادی استان منتهی شود.
کریمیان، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی را از نیازهای اساسی کردستان دانست و گفت: محصولات و منابع استان نباید بدون ایجاد ارزش افزوده از کردستان خارج شوند. توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و بهرهبرداری اصولی از ظرفیت معادن میتواند زمینه اشتغال پایدار و رشد اقتصادی را در استان فراهم کند.
وی با اشاره به وضعیت راههای ارتباطی استان تصریح کرد: تکمیل و ایمنسازی محورهای مهمی مانند مریوان ـ سنندج و سقز ـ بانه، مطالبه جدی مردم است. وقوع حوادث متعدد در این مسیرها نشان میدهد که توسعه راههای استان باید با نگاه ویژه و سرعت بیشتری دنبال شود.
نماینده مردم کردستان همچنین کمبود زیرساختهای درمانی و دسترسی محدود مردم به خدمات تخصصی را از دیگر مسائل استان عنوان کرد و افزود: شایسته نیست مردم برای دریافت خدمات پزشکی تخصصی و بهرهمندی از تجهیزات درمانی مناسب، ناچار به مراجعه به استانهای همجوار یا تهران باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت ورزشکاران کردستان اشاره کرد و گفت: جوانان و ورزشکاران استان با وجود استعدادهای فراوان، با محدودیت فضاهای ورزشی و کمبود حمایت روبهرو هستند، برخی ورزشکاران کردستانی تا آستانه حضور در تیمهای ملی پیش میروند، اما نبود پشتیبانی کافی، مسیر پیشرفت آنان را دشوار میکند.
کریمیان افزود: انتظار میرود در کنار توسعه امکانات ورزشی، از نیروهای توانمند و جوان کردستان در مدیریتهای ملی، بهویژه در حوزه ورزش و جوانان، استفاده شود.
وی در پایان خطاب به وزیر ورزش و جوانان گفت: مردم کردستان انتظار دارند صدای آنان به رئیسجمهور و اعضای دولت برسد؛ مردمی که خواستار توجه عملی به اشتغال، تولید، راه، درمان و زیرساختهای توسعهای هستند. کردستان از مسئولان، اقدام و نتیجه میخواهد.
۷ ورزشکار استان در مسیر بازیهای آسیایی ناگویا قرار دارند
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان هم با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه ورزشی استان گفت: پیشبینی میشود هفت ورزشکار کردستانی در قالب تیمهای ملی، در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن حضور یابند.
فرزاد خاکی با بیان اینکه کردستان از ظرفیت ارزشمندی در ورزش قهرمانی برخوردار است، افزود: در حال حاضر ۷۵ ورزشکار و قهرمان ملی از استان در رقابتهای رسمی آسیایی، جهانی و بینالمللی حضور دارند و ورزشکاران کردستانی در رشتههای مختلف، افتخارات قابل توجهی برای کشور کسب کردهاند.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: حمایت مالی از قهرمانان و مربیان استان از ابتدای سال جاری آغاز شده و این روند با هدف تقویت حضور ورزشکاران کردستانی در رویدادهای بزرگ بینالمللی، بهویژه بازیهای آسیایی ناگویا، دنبال میشود.
خاکی از جذب ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی برای توسعه زیرساختهای ورزش استان در سال گذشته خبر داد و گفت: از این میزان، ۱۱۵ میلیارد تومان با حمایت استاندار، نمایندگان مجلس، سازمان مدیریت و برنامهریزی و فرمانداران شهرستانها تأمین شده است.
وی افزود: بخش مهمی از اعتبارات سال گذشته در مسیر جذب و تکمیل پروژههای نیمهتمام قرار گرفته و تعدادی از طرحهای ورزشی از جمله زمینهای چمن مصنوعی و سالنهای ورزشی در نقاط مختلف استان، در آستانه بهرهبرداری هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به برنامهریزی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام اظهار کرد: سالنهای ورزشی در شهرستانهایی از جمله مریوان، بیجار و سقز در دستور کار قرار دارند و برای آغاز یا ادامه عملیات اجرایی برخی از این
خانم مومنی سردبیر: پروژهها، فراخوانهای لازم انجام شده است.
وی توسعه ورزش پایه و استعدادپروری را از اولویتهای ادارهکل ورزش و جوانان عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار، دختران ورزشکار کردستانی در رشتههای پایه به مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور اعزام شدند. همچنین استان در بخش جوانان، رتبه چهارم کشور را به دست آورد.
خاکی با قدردانی از فعالیت جوانان و سازمانهای مردمنهاد استان بیان کرد: شبکه «ایرانیاران» با همراهی تشکلهای مردمی، در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه، نقش فعالی ایفا کرد و همچنان ظرفیت مؤثری برای مشارکت اجتماعی جوانان به شمار میرود.
وی از انعقاد تفاهمنامههایی با ادارهکل آموزش و پرورش، دانشگاهها و حوزه هنری خبر داد و افزود: این همکاریها با هدف توسعه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و مهارتآموزی جوانان در سطح استان دنبال میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان، تکمیل خوابگاه ورزشکاران در مرکز استان، ایجاد کمپهای تیم ملی در رشتههای مستعد، تعیین تکلیف سالن دوم مجموعه ورزشی ۲۲ گولان و رفع کمبود نیروی انسانی در بخشهای فنی، مهندسی و خدماتی را از نیازهای مهم ورزش استان برشمرد.
وی با تأکید بر موقعیت مرزی کردستان و همجواری آن با اقلیم کردستان عراق گفت: استان از ظرفیت مناسبی برای میزبانی مسابقات ملی و بینالمللی در رشتههای مختلف برخوردار است و ایجاد یک رویداد ثابت بینالمللی در حوزه دوومیدانی یا سایر رشتههای دارای ظرفیت، میتواند به معرفی هرچه بیشتر توانمندیهای ورزشی کردستان کمک کند.
خاکی همچنین خواستار حمایت بیشتر از باشگاههای خصوصی شد و گفت: باشگاهها به تسهیلات کمبهره، کاهش هزینههای حضور در رقابتهای کشوری و پشتیبانیهای اجرایی نیاز دارند تا بتوانند در مسیر استعدادیابی و قهرمانپروری نقش مؤثرتری ایفا کنند.