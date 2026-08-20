باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری فیروزکوه + فیلم

فیروزکوه، منطقه‌ای خوش آب و هوا در اطراف تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیروزکوه، منطقه ای خوش آب و هوا در اطراف تهران است که اکثر مردم جاذبه گردشگری آن را با تنگه واشی، می‌شناسند. این منطقه حتی در روزهای تابستان هم خنک است.

مطالب مرتبط
پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری فیروزکوه + فیلم
young journalists club

«مالدیو ایران»؛ جزیره‌ای میان ماسه‌های سفید و آب‌های فیروزه‌ای + فیلم

پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری فیروزکوه + فیلم
young journalists club

قاب‌هایی از طبیعت دست‌نخورده هرمزگان + فیلم

پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری فیروزکوه + فیلم
young journalists club

گردشگران جهانی در جست‌وجوی مقاصد خنک + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
یک‌چهارم ریپرها پر کشیدند؛ آمریکا و کابوس ۴۵ پهپاد منهدم شده‌ MQ-9 در جنگ با ایران + فیلم
۶۹۸

یک‌چهارم ریپرها پر کشیدند؛ آمریکا و کابوس ۴۵ پهپاد منهدم شده‌ MQ-9 در جنگ با ایران + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتماد به آمریکا فرو ریخت! + فیلم
۵۹۱

اعتماد به آمریکا فرو ریخت! + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کشورهای عرب باید با واقعیت ایران قدرتمندتر و کنترل آن بر تنگه هرمز کنار بیایند + فیلم
۴۳۰

کشورهای عرب باید با واقعیت ایران قدرتمندتر و کنترل آن بر تنگه هرمز کنار بیایند + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
مصرف چای و قهوه به تسکین سر درد کمک می‌کند! + فیلم
۴۲۱

مصرف چای و قهوه به تسکین سر درد کمک می‌کند! + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم
۴۰۳

تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha