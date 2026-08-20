\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06a9\u0648\u0647\u060c \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u06cc \u062e\u0648\u0634 \u0622\u0628 \u0648 \u0647\u0648\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u06a9\u062b\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062c\u0627\u0630\u0628\u0647 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0648\u0627\u0634\u06cc\u060c \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0646\u0627\u0633\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062d\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u062e\u0646\u06a9 \u0627\u0633\u062a.\n