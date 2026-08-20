روابط عمومی دادگستری خوزستان اخبار منتشرشده درباره حمله به دادگستری بهبهان را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- روابط عمومی دادگستری خوزستان با تکذیب اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره حمله به دادگستری شهرستان بهبهان، اعلام کرد: فیلم منتشرشده در مورد حمله به دادگستری بهبهان مربوط به سه سال پیش است و هیچ ارتباطی با شرایط فعلی این شهرستان ندارد.

بر اساس این گزارش، پس از وقوع حادثه مذکور در سال‌های گذشته، فرد خاطی شناسایی و دستگیر شد و اقدامات و رسیدگی‌های قضایی لازم درباره وی انجام گرفت.

روابط عمومی دادگستری خوزستان در پایان از رسانه‌ها و شهروندان خواسته از بازنشر اخبار و مطالب تأییدنشده پرهیز کنند و اخبار رسمی مرتبط با دادگستری‌های استان را تنها از طریق مراجع رسمی و خبرگزاری میزان پیگیری کنند.