حفاری تونل خط یک متروی قم تا ایستگاه جمکران به پایان رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -محمد بابایی‌زاده در گفتگو با خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت متروی قم اظهار کرد: آخرین بخش بتن‌ریزی کف تونل در محدوده ایستگاه جمکران در شب گذشته به پایان رسید و با این اقدام، عملیات حفاری تونل خط یک متروی قم تا این ایستگاه عملاً تکمیل شده است.

او افزود: بخشی از عملیات حفاری این مسیر به روش سنتی و در محدوده بین ایستگاه‌های یک و دو انجام می‌شد که با تکمیل عملیات اخیر، حفاری تونل خط یک تا ایستگاه جمکران به پایان رسیده است.

مدیرعامل سازمان قطار شهری قم با اشاره به اهمیت این مرحله از پروژه گفت: اتمام حفاری تونل تا ایستگاه جمکران یکی از مراحل مهم اجرایی خط یک قطار شهری قم محسوب می‌شود و اکنون پروژه وارد مراحل بعدی تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی برای بهره‌برداری خواهد شد.

بابایی‌زاده خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است در روزهای آینده بازدیدی با حضور مدیران استانی و شهری و شهردار قم از این بخش پروژه انجام شود تا آخرین وضعیت عملیات اجرایی خط یک مورد بررسی قرار گیرد.