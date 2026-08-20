ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش حجم فعالیت‌های گمرکی در منطقه منفصله ریمدان، بر ضرورت متناسب‌سازی ظرفیت‌های گمرکی با حجم مبادلات و تردد در این مرز تأکید کرد. ‌

باشگاه خبرنگاران جوان  - غلامرضا بلوطی‌میرزا گفت: منطقه آزاد از قوانین و مقررات خاص خود برخوردار است، اما با ورود کالا به سرزمین اصلی، مقررات گمرکی اعمال می‌شود و گمرک در این محدوده مسئول انجام تشریفات و کنترل‌های مربوط به رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت است.

وی افزود: انجام رویه‌های مختلف گمرکی در منطقه منفصله، از جمله صادرات به سرزمین اصلی، واردات و ترانزیت، مستلزم استقرار نیروهای گمرکی و انجام کنترل‌های لازم در مبادی ورود و خروج است و افزایش حجم فعالیت‌ها، به‌تبع آن، حجم وظایف گمرک را نیز افزایش داده است.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان با اشاره به انتخاب گمرک ریمدان به‌عنوان پایلوت برای اجرای گمرک مدرن اظهار داشت: برای تجهیز و تکمیل زیرساخت‌های این گمرک برنامه‌هایی پیش‌بینی شده بود، اما افزایش ناگهانی حجم مبادلات و انتقال بخشی از فعالیت‌ها به ریمدان موجب شد ظرفیت‌های موجود پاسخگوی حجم فعلی تردد نباشد.

بلوطی‌میرزا افزود: برای مدیریت شرایط موجود، ساعت کاری گمرک ریمدان به ۲۴ ساعت افزایش یافته و بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز از ظرفیت استان و بخشی نیز با همکاری گمرک ایران تأمین شده است. همچنین مدیریت و متناسب‌سازی حجم ورود و خروج با ظرفیت‌های موجود در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در کنار این اقدامات، بازدیدهای میدانی از منطقه و بنادر استان انجام شده و ظرفیت‌های بندری نیز در حال بررسی است تا از این ظرفیت‌ها برای مدیریت بهتر حجم مبادلات و پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری در کنار مرز ریمدان استفاده شود.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان همچنین از رایزنی با طرف پاکستانی برای ایجاد مسیرهای دسترسی مستقل خبر داد و افزود: ایجاد این مسیرها می‌تواند به توزیع بهتر تردد و متعادل شدن حجم ورود و خروج کامیون‌ها کمک کند.

منبع گمرکات استان 

برچسب ها: گمرکات استان ، گمرک مرزی
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