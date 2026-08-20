استاندار فارس در سفر به کازرون ضمن ادای احترام به شهدا، روند اجرای طرح های محوری این شهرستان را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار فارس، امروز پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه، در سفری یک‌روزه وارد شهرستان کازرون شد تا ضمن بازدید میدانی از زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی، روند اجرای طرح های محوری این شهرستان را بررسی کند.

ادای احترام به مقام والای شهدا

حسینعلی امیری استاندار فارس در نخستین بخش از برنامه‌های خود با حضور در گلزار شهدای سیدمحمد نوربخش کازرون، به مقام والای شهیدان ادای احترام و با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

بازدید از منطقه ویژه اقتصادی کازرون

او پس از حضور در گلزار شهدا، از منطقه ویژه اقتصادی شهرستان کازرون بازدید کرد و در این بازدید از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات منطقه ویژه و درخواست‌های فعالان اقتصادی قرار گرفت.

بهره برداری از دبیرستان خیرساز زنده‌یاد حاج نورمحمد نمازی‌فرد ۳

با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس، حمیدرضا خان‌محمدی رئیس سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کشور، معاونان استاندار و رئیس سازمان نوسازی مدارس فارس و سایر مدیران و مسئولان محلی، دبیرستان ۹ کلاسه و آموزشگاه ابتدایی ۶ کلاسه، زنده‌یاد نورمحمد نمازی‌فرد ۳، با اعتباری بالغ بر ۳۹ میلیارد تومان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

آغاز عملیات اجرایی تعریض محور کازرون - قائمیه

همچنین در این سفر، آغاز عملیات اجرایی طرح تعریض محور کازرون - قائمیه با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال انجام شد.

محور کازرون - قائمیه مسیری به طول ۲۰ کیلومتر است که در فاز اول بهسازی ۷ کیلومتر با مشارکت راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام گرفته بود و عملیات اجرایی تعریض قطعه دوم به طول ۳ کیلومتر به عرض هر دو طرف ۵ کیلومتر امروز با حضور استاندار فارس آغاز شد.

بازدید از مجتمع فرهنگی - هنری نصراله مردانی

استاندار فارس و همراهان، در ادامه همچنین از طرح مجتمع فرهنگی - رفاهی نصراله مردانی در شهرستان کازرون بازدید کردند.

حسینعلی امیری در این بازدید ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به نصراله مردانی این شاعر فرهیخته و چهره ماندگار ادب و فرهنگ فارسی با فعالان فرهنگی شهرستان گفت‌و‌گو کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

ادای احترام به مقام والای شهدا

بازدید از منطقه ویژه اقتصادی کازرون