فرمانده مرزبانی خوزستان از توقیف سه فروند شناور صیادی و کشف ۷۶ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در آب‌های شمال خلیج فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار حجت سفیدپوست فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: در راستای مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و با تشدید اقدامات کنترلی و گشت‌های هدفمند دریابانان در آب‌های شمال خلیج فارس، فعالیت شناور‌های متخلف در این حوزه به‌صورت ویژه تحت رصد قرار گرفت.

وی افزود: دریابانان ماهشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، شناور‌های مورد نظر را شناسایی و در عملیاتی هدفمند، یک فروند لنج صیادی و ۲ فروند شناور سبک صیادی را توقیف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان خاطرنشان کرد: در بازرسی از شناور‌های توقیف‌شده، ۷۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد که برابر اعلام کارشناسان، ارزش تقریبی محموله ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در این عملیات هشت متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به همراه شناور‌های توقیفی و محموله مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

سردار سفیدپوست تاکید کرد: مرزبانان خوزستان با حضور مستمر و اشراف اطلاعاتی در آب‌های مرزی، با قاچاق فرآورده‌های نفتی به‌عنوان سرمایه ملی قاطعانه برخورد کرده و اجازه نخواهند داد سودجویان به منابع اقتصادی کشور آسیب وارد کنند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مرزبانی خوزستان

برچسب ها: سوخت قاچاق ، شناور صیادی
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