باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجایی، عضو جدید کادر فنی تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان، درباره حضورش در کادر فنی تیم ملی گفت: من به تازگی به کادر تیم ملی اضافه شدم، کمک آقای سلیمی، سرمربی تیم ملی بزرگسالان. در کنار جواد نادری کمک می‌کنیم تا بتوانیم تیم را با آمادگی لازم برای مسابقات ناگویا آماده کنیم.

او درباره شرایط ملی‌پوشان در اردوی تیم ملی گفت: خدا را شکر شرایط بچه‌ها خوب است و تقریباً ۹۵ درصد آمادگی را دارند. از ریاست فدراسیون گرفته تا تمام عوامل و اعضای کادر فنی، همه تلاش می‌کنیم بچه‌ها را برای بازی‌های آسیایی آماده کنیم.

عضو جدید کادر فنی تیم ملی درباره اضافه شدن وزنه‌برداران جوان و موفقیت آنها در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز گفت: ما معمولاً جوانانی را که عملکرد خوبی دارند و آینده‌دار هستند، از همین حالا انتخاب می‌کنیم. برای مثال، آقای حمیدرضا زارعی که توانست ۹ مدال طلا کسب و رکورد آسیا را جابه‌جا کند، از جمله همین نفرات است.

رجایی با بیان اینکه نگاه کادر فنی تنها به مسابقات فعلی محدود نمی‌شود، گفت: هدف این است که این جوانان را از همین حالا برای المپیک ۲۰۲۸ آماده کنیم تا ان‌شاءالله بتوانند برای کشور عزیزمان افتخارآفرینی کنند.

وی درباره روند انتخاب نفرات نهایی تیم ملی برای بازی‌های آسیایی ناگویا نیز گفت: تاکنون دو انتخابی را پشت سر گذاشته‌ایم و یک انتخابی دیگر هفته آینده، سه‌شنبه و چهارشنبه، در جریان رقابت‌های لیگ برتر برگزار خواهد شد و بر اساس نتایج آن، شرایط نفرات برای انتخاب نهایی مشخص می‌شود.