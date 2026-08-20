باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری که هم‌زمان با هفته دولت و به نمایندگی از هیأت دولت امروز پنجشنبه به استان هرمزگان سفر کرده است با حضور در بندر صیادی بندرعباس با قدردانی از ایستادگی صیادان این استان در روزهای جنگ افزود: باید به طور ویژه از صیادان عزیزمان تشکر کنیم که در سخت‌ترین شرایط، با تلاشی تحسین‌برانگیز فعالیت خود را ادامه دادند.

این بازدید در چارچوب برنامه بهره‌برداری از ۱۰۰ فروند شناور صیادی آب‌های دور و ۲ هزار فروند قایق بنزینی انجام شد.

وزیر جهاد کشاورزی در این بازدید با قدردانی از همکاری استانداری هرمزگان، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط، اظهار کرد:

گزارش‌هایی که در روزهای جنگ رصد می‌کردیم نشان می‌داد حتی در لحظاتی که حملات صورت می‌گرفت، صیادان در همین مناطق مشغول تخلیه لنج‌ها و شناورها و انتقال صید خود بودند؛ اقدامی که بسیار ارزشمند و شایسته قدردانی است.

نوری ادامه داد: همین کار و تلاش مستمر صیادان موجب شد تولید در این بخش نه تنها متوقف نشود، بلکه افزایش پیدا کند و به برکت زحمات این عزیزان می‌توان گفت در چند ماه گذشته تقریباً وارداتی در حوزه ماهی نداشته‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ، به‌ویژه شهدای جامعه صیادی، گفت: به روح همه شهدای عزیزی که در این جنگ آسمانی شدند، به‌خصوص صیادانی که در این مسیر به شهادت رسیدند، درود می‌فرستیم و به همه صیادان عزیزمان خداقوت می‌گوییم که جانانه در خلیج فارس ایستادند، مقاومت کردند و همزمان تولید را ادامه و حتی افزایش دادند.

اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت‌های واردشده به صیادان و شناورهای آسیب‌دیده در جنگ

نوری افزود: پس از این بازدیدها و مشاهدات میدانی، جمع‌بندی اولیه‌ای که درباره خسارت‌ها در دولت انجام شده بود، با توجه به حجم خسارت‌های واردشده در هرمزگان به‌ویژه در حوزه صیادی، بنادر، قایق‌ها و لنج‌ها مورد بازنگری قرار گرفت.

وی تأکید کرد: برای جبران خسارت‌های واردشده به صیادان و شناورهای آسیب‌دیده تدابیر لازم اتخاذ شده و این موضوع در چارچوب تصمیمات دولت پیگیری خواهد شد.