حملات موشکی روسیه به اوکراین اوایل روز پنجشنبه ۱۲ کشته و بیش از ۳۰ زخمی بر جا گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات اعلام کردند که حملات موشکی روسیه به اوکراین  اوایل روز پنجشنبه ۱۲ کشته و بیش از ۳۰ زخمی بر جا گذاشته و برق برخی از بخش‌های پایتخت اوکراین را قطع کردند.

شرکت برق DTEK اعلام کرد که برق بیش از نیمی از تقریباً ۹۰ هزار خانه‌ای که پس از حمله در پایتخت بدون برق مانده‌اند را دوباره وصل کرده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که مسکو با حملات هوایی و پهپاد‌ها به کی یف و منطقه اطراف آن حمله کرده و تأسیسات تولید قطعات پهپاد، یک انبار نظامی و یک مرکز لجستیک و همچنین اهداف دیگر را هدف قرار داده است.

اوکراین همچنین حملات خود به روسیه را افزایش داده و تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های لجستیکی را هدف قرار داده است تا توانایی مسکو برای جنگ را تضعیف کند. تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون برای ایجاد آتش‌بس پایدار شکست خورده است.

وزارت دفاع رومانی روز پنجشنبه اعلام کرد که یک پهپاد در جریان حمله روسیه به اوکراین در رومانی، عضو ناتو و اتحادیه اروپا سقوط کرده است. ارتش این کشور اعلام کرد که یک پهپاد نیز از حریم هوایی مولداوی عبور کرده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین این ماه گفت که اوکراین پیشنهاد‌هایی را برای طرحی برای پایان دادن به جنگ به مذاکره‌کنندگان آمریکایی، استیو ویتکاف و جرد کوشنر ارائه داده است و او همچنین بار‌ها درخواست موشک‌های رهگیر برای دفع حملات موشکی کرده است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به روزنامه ایزوستیا گفت که روسیه پیشنهاد‌های مشخصی برای جلسات جدید احتمالی با مذاکره‌کنندگان آمریکایی دریافت نکرده است، اما افزود که مسکو آماده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن جلسه‌ای را ترتیب دهد.

ویتکاف و کوشنر آخرین بار ژانویه گذشته در مسکو بودند و هنوز از کی یف بازدید نکرده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، جنگ اوکراین و روسیه
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