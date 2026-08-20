نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های انسانی و ورزشی استان گفت: شناسایی و پرورش نخبگان، حمایت از قهرمانان، تأمین زیرساخت‌ها و رفع مشکل کمبود حامیان مالی، از مهم‌ترین نیاز‌های ورزش کردستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح امروز در نشست شورای اداری و شورای عالی ورزش استان کردستان که با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، با قدردانی از حضور مسئولان کشوری و استانی، اظهار کرد: کردستان از استعداد‌ها و نخبگان ارزشمندی در عرصه ورزش برخوردار است و باید برای شناسایی، تربیت و حمایت از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی جدی و مؤثر صورت گیرد.

وی با اشاره به مشکلات شخصی و معیشتی برخی قهرمانان استان افزود: بسیاری از ورزشکاران با وجود افتخارآفرینی برای کشور، با مسائل و دشواری‌هایی مواجه‌اند که نیازمند حمایت شایسته مسئولان است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، کمبود حامیان مالی را یکی از موانع جدی توسعه ورزش استان دانست و گفت: کردستان در سال‌های گذشته دارای تیم‌های موفقی در سطح نخست ورزش کشور بوده است، اما برخی از این تیم‌ها به دلیل نبود پشتیبانی مالی و اسپانسر با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.

پورذهبی توسعه زیرساخت‌های ورزشی و امکانات پشتیبانی را نیز ضروری خواند و بیان کرد: در کنار احداث و تکمیل فضا‌های ورزشی، ایجاد خوابگاه، مهمانسرا و مراکز اقامتی برای ورزشکاران، زمینه میزبانی شایسته رویداد‌ها و مسابقات ورزشی را فراهم می‌کند.

وی ورزش را عاملی مؤثر در تحکیم همبستگی اجتماعی و تقویت امنیت پایدار عنوان کرد و افزود: توجه به مردم، به‌ویژه جوانان و ورزشکاران، بهترین راه برای تقویت نشاط، امید و انسجام اجتماعی در استان است.

ماموستا فایق رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این نشست، جوانان را گنج، امید و پشتوانه کشور دانست و گفت: توانایی، شجاعت، مدیریت و مهارت جوانان، بخش مهمی از ظرفیت توسعه و پیشرفت کشور را تشکیل می‌دهد و باید زمینه نقش‌آفرینی آنان فراهم شود.

وی با تأکید بر نقش ورزش در سلامت جسمی و روحی جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: ورزشکاران نماد جامعه سالم هستند و حمایت مستمر از آنان، همانند مراقبت از یک نهال برای به ثمر رسیدن، ضروری است.

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی، گردشگری، صنایع‌دستی و انسانی کردستان، خواستار بهره‌برداری هدفمند از این توانمندی‌ها برای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات جوانان شد و افزود: به جای خام‌فروشی منابع معدنی، باید زمینه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: سنندج و کردستان مهد پهلوانان و قهرمانان است و توجه عملی به ورزشکاران، جوانان و ظرفیت‌های انسانی استان می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای کردستان و کشور رقم بزند.

برچسب ها: کردستان ، حمایت ورزشی ، ولی فقیه
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