مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب با حضور جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در مصلای امام خمینی(ره) رشت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب امروز(پنجشنبه) با حضور هادی حق‌شناس استاندار، آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در گیلان و جمعی از مسئولان، علما، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم، در مصلای امام خمینی(ره) رشت برگزار شد.

در این مراسم که با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، همراه بود، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، بر تداوم راه شهیدان و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این آیین که با حضور گسترده مردم و مسئولان استان برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن ادای احترام به مقام والای شهیدان، بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی و ایستادگی در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

استاندار گیلان و نماینده ولی‌فقیه در استان نیز در این مراسم، در کنار مردم و مسئولان، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

همچنین هادی حق‌شناس استاندار گیلان و آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در گیلان، در حاشیه این مراسم با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در خصوص مسائل مختلف استان و کشور، دیدار و گفت‌وگو کردند.