باشگاه خبرنگاران جوان سرهنگ هادی عبادی اظهار داشت: در حال حاضر تردد خودروها در محورهای ورودی مازندران از جمله محورهای کندوان، هراز و سوادکوه پرحجم، اما روان است و جریان ترافیک بدون گره جدی در حال انجام است.
وی افزود: در محورهای خروجی استان مازندران، وضعیت تردد عادی و روان گزارش شده و در حال حاضر مشکل خاصی در این بخش از محورهای مواصلاتی استان وجود ندارد.
رئیس پلیس راه مازندران درباره وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استان نیز گفت: شرایط جوی در محورهای مواصلاتی مازندران ابری و آفتابی گزارش شده است و رانندگان باید متناسب با شرایط مسیر، نکات ایمنی را رعایت کنند.
عبادی با توصیه به رانندگان برای رعایت مقررات و پرهیز از رانندگی پرخطر، تأکید کرد: رانندگان پس از هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کافی به جلو و حفظ فاصله طولی مناسب، از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، بهویژه در محورهای پرتردد و کوهستانی مازندران، برای حفظ ایمنی رانندگان و سرنشینان ضروری است.
منبع: پلیس راه مازندران