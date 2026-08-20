فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از شناسایی و دستگیری یک عنصر نفوذی که با شبکه‌های معاند و بیگانه در ارتباط بود، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اصغر محمدپور فرمانده انتظامی شهرستان جهرم اظهار کرد: در پی رصد مستمر فضای مجازی، مشخص شد فردی با استفاده از ۲ حساب کاربری در شبکه اجتماعی اینستاگرام، اقدام به ارسال تصاویر و اطلاعات نادرستی از تعدادی از شهروندان سرشناس جهرمی با هدف تخریب چهره آنان برای شبکه‌های معاند می‌کند.

او ادامه داد: این اقدامات بلافاصله در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت و با هماهنگی‌های قضایی، هویت متهم شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

رئیس پلیس جهرم با اشاره به اقرار صریح متهم نسبت به بزه انتسابی، تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده و گردآوری مستندات کافی، متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

او بر عزم راسخ پلیس در برخورد قاطع با هرگونه اقدام علیه امنیت روانی جامعه تأکید کرد و از شهروندان درخواست کرد هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی را بی‌درنگ به مراجع انتظامی گزارش دهند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: شبکه های معاند ، عنصر نفوذی
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