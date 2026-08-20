چین در واکنش به اقدام رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، بر ابزارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چین روز پنجشنبه با کارزار اقتصادی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران مخالفت کرد و بر ابزارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری تأکید کرد.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پکن به خبرنگاران گفت: «اعمال تحریم و فشار کمکی به حل مسئله نمی‌کند.»

لین گفت: «چین از طرف‌های مربوطه می‌خواهد که اقدامات مسئولانه‌ای انجام دهند و مسائل را از طریق دیپلماتیک و سیاسی حل کنند.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه آنچه را که ادعا کرد «خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی انجام شده علیه هر کشوری» است، علیه ایران اعلام کرد.

او مدعی شد که ایالات متحده به دنبال قطع کانال‌های مالی و تجاری است که از ایران حمایت اقتصادی می‌کنند. 

منبع: آناتولی

برچسب ها: تحریم اقتصادی ، چین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
احمدعلی
۱۳:۳۹ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
س . حالمان از این مردک میمون سرخ نجس کثیف به هم میخورد. ملت سرخ را هم بدبخت کرد
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