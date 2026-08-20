خبرنگاران سربازان خط مقدم جنگ نرم هستند

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر سرتیپ دوم حسین محمدشفیعی فرمانده قرارگاه منطقهای ارتش در جنوب غرب کشور روز پنجشنبه در نشست با رسانههای خوزستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و تمامی شهدای جنگ تحمیلی سوم و گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: رسانهها و خبرنگاران رسالت سختی را بر دوش دارند و شهید صارمی یکی از مجاهدان این مسیر دشوار بود که یاد و خاطره این شهید گرانقدر و سایر شهدای رسانه را گرامی میداریم.
وی افزود: در شرایط کنونی کشور، حرفه خبرنگاری و مسئولیتی که فعالان این عرصه بر دوش دارند، بخشی مهم از جبههای است که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته است.
فرمانده قرارگاه منطقهای ارتش در جنوب غرب کشور تصریح کرد: در گذشته، جنگها عمدتا در میدان نبرد و با ابزارهای سخت دنبال میشد و در کنار آن نیز فعالیتهای تبلیغاتی و رجزخوانی وجود داشت، اما با پیشرفت فناوری و فراهم شدن امکان انتشار سریع اخبار و اطلاعات، دروغپردازی و تحریف واقعیتها گسترش یافته و جنگها به شکل ترکیبی درآمدهاند.
وی بیان کرد: اگرچه سربازان میدان نبرد سخت، نیروهای نظامی هستند، اما سربازان جبهه جنگ نرم را خبرنگاران و اصحاب رسانه تشکیل میدهند.
محمدشفیعی با اشاره به رسالت رسانهها در جامعه گفت: رسانهها وظیفه دارند با تبیین مسائل، روشن کردن افکار عمومی، انتقال واقعیتها و افشای نقشههای دشمن، نقش خود را در حفظ آرامش و افزایش آگاهی جامعه به درستی ایفا کنند.
وی تاکید کرد: قلم، سلاح رسانهها در جنگ نرم است و میتواند به عاملی اثرگذار برای پیروزی در میدان سخت تبدیل شود.
فرمانده قرارگاه منطقهای ارتش در جنوب غرب کشور ادامه داد: سربازان میدان دیپلماسی نیز با تکیه بر توانمندیهای نرمافزاری و سختافزاری کشور، میتوانند با اقتدار بیشتری پای میز مذاکره حاضر شوند.
وی جایگاه رسانه را ارزشمند و والا دانست و گفت: انتظار میرود واقعیتها و دستاوردهایی که سبب دلگرمی مردم، تقویت امید در جامعه و پشتیبانی از مسئولان میشود، با دقت منتشر شود.
امیر سرتیپ دوم محمدشفیعی بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال بیان حقایق بوده و هیچگاه موضوعات غیرواقعی را مطرح نکرده است.
وی با بیان اینکه خبرنگاری حلقه اتصال رویدادها با وجدان جمعی جامعه است گفت: رویدادهایی که در بدنه نیروهای مسلح و ارتش رخ میدهد، باید با هنرمندی رسانهها بهویژه در زمینه توانمندیها و اخبار امیدبخش ارتش جمهوری اسلامی ایران به اطلاع جامعه برسد.
فرمانده قرارگاه منطقهای ارتش در جنوب غرب کشور خاطرنشان کرد: هر کشوری پیش از پیروزی در میدان سخت، باید در میدان جنگ نرم به موفقیت برسد و دشمن نیز تمام توان خود را برای پیروزی در این عرصه به کار گرفته است.
وی با اشاره به شهدای ارتش در جنگ تحمیلی سوم گفت: در مجموعههای قرارگاه ارتش در جنوب غرب در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم ۲۵ نفر در سطح استان خوزستان به شهادت رسیدند.
امیر سرتیپ دوم محمدشفیعی تاکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی اکنون دارای آمادگی کامل برای برخورد قاطع با هرگونه حرکت مضبوحانه دشمن است؛ اگر دشمن خطایی مرتکب شود فراتر از چیزی که در تصور دارد آسیب خواهد دید.
وی بیان کرد: ارتش دست روی ماشه و آمادگی مقابله با هرگونه حرکت ددمنشانه دشمن است چرا که رسالت اصلی ما حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است.