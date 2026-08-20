صبح امروز فعالان مسجدی و ائمه جماعات با تجمع در میدان فلسطین، با شعار «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی»، خواستار انتقام خون شهدای اخیر و رهبر شهید شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اجتماع بزرگ ائمه جماعات، کارگزاران و فعالان مسجدی صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد، با شعار «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی» در میدان فلسطین تهران برگزار شد.
فعالان مسجدی با در دست داشتن پرچمهای سرخ خونخواهی در میدان فلسطین حاضر شدند تا بار دیگر بر مطالبه انتقام خون رهبر شهید و شهدای سه جنگ اخیر تأکید کنند.
این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط حجتالاسلام سیدجواد موسوی درچهای آغاز شد و در ادامه، گروه سرود «بچههای مسجد» به اجرای برنامه پرداخت.
در این تجمع، سر دادن شعارهای «خونخواهی»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» حالوهوای ویژهای به مراسم بخشیده بود و برافراشته شدن پرچمهای سرخ، جلوهای خاص به میدان فلسطین داده بود.
همچنین حجتالاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به پیوند تاریخی مساجد با خون شهدا گفت: «مساجد بر شالوده خون اولیای الهی بنا شدهاند و نمیتوانند صرفاً محل عبادت باشند؛ مسجد باید کانون حل مسائل مردم، کانون اجتماع مؤمنان و سنگر ایستادگی در برابر جریان استکبار باشد.»
وی با تبیین ویژگی اصلی اهالی مسجد یعنی «نترسیدن و شجاعت»، افزود: «امروز در جبهه مبارزه با جریان شیطانی، مساجد باید به محل سازماندهی همهجانبه نیروهای مؤمن تبدیل شوند. طبق تأکید رهبر شهید انقلاب، حرکت به سمت الگوی “هر ایرانی؛ یک بسیجی” در مساجد، یک تکلیف قطعی است که کارگزاران و ائمه جماعات باید برای تحقق آن پیشقدم باشند.»
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به طنین شعار «یالثاراتالحسین» در این اجتماع تصریح کرد: «ما از مسیر خونخواهی و انتقام راهبردی از عاملان جنایتهای اخیر چشمپوشی نخواهیم کرد. پرچمهای سرخی که امروز بر فراز مساجد و در میدان فلسطین برافراشته شده، نشان از عزم تمدنی ما برای آیندهسازی و آمادگی برای یاریرساندن به منتقم خون شهدا دارد.»