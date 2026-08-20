کلاهبرداران همواره با سوءاستفاده از موضوعات جذاب و مورد توجه شهروندان، شگرد‌های تازه‌ای برای دسترسی به اطلاعات و اموال آنان طراحی می‌کنند. یکی از این روش‌ها، سوءاستفاده از حساب‌های کاربری افراد در پلتفرم‌های خرید اعتباری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داوود معظمی گودرزی رییس پلیس فتا تهران بزرگ گفت : کلاهبرداران با برقراری تماس و طرح ادعا‌هایی مانند برنده شدن در قرعه‌کشی، دریافت تخفیف ویژه خدمات پزشکی و دندانپزشکی یا سایر پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز، از شهروندان می‌خواهند کدی را که به تلفن همراهشان ارسال شده، در اختیار آنان قرار دهند. این کد در واقع کد ورود به حساب کاربری افراد در پلتفرم‌های خرید اعتباری است.

وی ادامه داد: مجرمان پس از دستیابی به این کد، وارد حساب کاربری قربانی شده و با استفاده از اعتبار موجود، اقدام به خرید می‌کنند؛ در حالی که اقساط و بدهی این خرید‌ها به نام صاحب حساب ثبت می‌شود. بسیاری از قربانیان زمانی از وقوع کلاهبرداری مطلع می‌شوند که پیامک اقساط یا بدهی را دریافت می‌کنند و در این مرحله، پیگیری و احقاق حقوق آنان دشوارتر خواهد بود.

معظمی گودرزی افزود: از سوی دیگر، یکی از شگرد‌های جدید مجرمان سایبری، ارسال پیام‌هایی با عناوینی مانند «عکس یادگاری» یا «تو هم داخل این عکس هستی، دانلودش کن» است. این پیام‌ها معمولا حاوی لینک مخرب یا فایل نصبی آلوده هستند و با ترغیب کاربر به دانلود و اجرای فایل، زمینه نصب بدافزار را روی تلفن همراه یا رایانه فراهم می‌کنند.

وی تصریح کرد: بدافزار‌ها می‌توانند دسترسی مهاجمان به اطلاعات شخصی، تصاویر، مخاطبان، پیامک‌ها و حتی اطلاعات بانکی کاربران را فراهم کنند و زمینه سوءاستفاده‌های بعدی را به وجود آورند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: توصیه ما به شهروندان این است که هرگز کد‌های ورود و رمز‌های یک‌بارمصرف را در اختیار دیگران قرار ندهند و به پیام‌ها و تماس‌هایی که با وعده جایزه، تخفیف یا خدمات ویژه از آنان درخواست اطلاعات می‌کنند، اعتماد نکنند. همچنین از دانلود و نصب هرگونه برنامه یا فایل دریافتی از طریق پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

شهروندان باید نرم‌افزار‌های مورد نیاز خود را تنها از منابع و فروشگاه‌های معتبر دریافت کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع رسمی پلیس فتا پیگیری کنند. افزایش آگاهی و رعایت اصول ساده امنیتی، یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران سایبری است.

 

 

برچسب ها: فتا ، مجرمان سایبری
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